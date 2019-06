Nieuwe Zwolse rioolpompen binden strijd aan met billendoekjes

De gemeente Zwolle plaatst de komende maanden vijf nieuwe rioolpompen in het gemaal aan de Turfmarkt. Het gemaal, dat 24000 kuub water per etmaal verwerkt, is het één na grootste gemaal in Zwolle. Het raakt bijna wekelijks verstopt door afval dat niet in het riool thuishoort. Frituurvet, tampons en billendoekjes zijn de grootste boosdoeners.

De nieuwe pompen die de gemeente gaat plaatsen, kunnen het afval dat niet thuishoort in het afvalwater beter verwerken. Hierdoor neemt het aantal verstoppingen en storingen af. Er is daardoor straks minder inzet van personeel nodig om het gemaal draaiende te houden.

Grote revisie Zwols gemaal

"Het gemaal was sowieso al aan een grote opknapbeurt toe", zegt Mark Heideveld van de gemeente Zwolle. "De huidige pompen en buizen vertonen na dertien jaar dienst de nodige gebreken. De gemeente heeft met het plaatsen van de nieuwe pompen besloten om alles in één keer grondig aan te pakken zodat we weer tientallen jaren vooruit kunnen."

De grote revisie kost in totaal 450.000 euro. Naast vier grote pompen wordt er een vijfde mini-pomp geplaatst die straks 24 uur in bedrijf is. Die kleine pomp kan het gemaal in droge en dus 'rustige tijden' draaiende houden, en dat bespaart energie. De kleine pomp gebruikt namelijk de helft minder energie dan de grotere pompen.

Gooi geen afval door het toilet

Hoewel het Zwolse gemaal straks beter bestand is tegen al het afval dat mensen door de wc spoelen, doet de gemeente toch een dringende oproep om geen plastic, tampons, luiers, frituurvet en medicijnen door het toilet te spoelen.

"Het zijn dingen die niet thuishoren in het afvalwater. Soms denk je dat het wel kan omdat er op de verpakking van bijvoorbeeld billendoekjes staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Dat is ook zo, maar pas na drie maanden. Dan is de verstopping in onze rioolpompen van al die doekjes bij elkaar al lang een feit", aldus Heideveld.