Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd

Het nieuwe college bestaat uit zes gedeputeerden. Eén meer dan de vorige periode. Het CDA levert als grootste partij twee gedeputeerden: Eddy van Hijum en Roy de Witte. De andere coalitiepartijen leveren allen één gedeputeerde: Monique van Haaf (VVD), Bert Boerman (ChristenUnie), Gert Harm ten Bolscher (SGP) en Tijs de Bree (PvdA).

Nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd (Foto: Simon Dirk Terpstra) Fotograaf: Simon Dirk Terpstra

Vlak voor de installatie van de nieuwe groep gedeputeerden werden alle Statenleden gevraagd om in te stemmen met de benoeming. Opvallend waren de vijf tegenstemmen bij Eddy Van Hijum. De andere gedeputeerden kregen allen twee tegenstemmen.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van het nieuwe college werd vorige week gepresenteerd in Almelo. Er is ruim 300 miljoen extra te besteden. Een groot deel van het geld, 100 miljoen euro, wordt geïnvesteerd om de bereikbaarheid van Overijssel flink te verbeteren. In totaal beschikken de gedeputeerden de komende vier jaar over een budget van 2,2 miljard euro.

Oppositie

Oppositiepartijen waren vanavond in de gelegenheid om tijdens een debat hun mening te geven over het nieuwe coalitieakkoord. Lof is er voor de manier waarop de samenleving betrokken is geweest bij het schrijven van het akkoord. Nu is het volgens de oppositie wel zaak om die samenleving te blijven betrekken bij de uitvoering. D66 en Forum voor Democratie vragen de gedeputeerden daarom om concrete doelen te stellen, zodat de inwoners van Overijssel het provinciebestuur kunnen toetsen op de behaalde resultaten.

Provinciale Staten in vergadering over het coalitieakkoord (Foto: Simon Dirk Terpstra) Fotograaf: Simon Dirk Terpstra Provinciale Staten in vergadering over het coalitieakkoord

Linkse partijen kritisch

GroenLinks vreest dat bij de huidige coalitie minder ruimte biedt voor windenergie. Dat is volgens de partij zorgelijk, omdat de doelstellingen rond duurzame energie maar moeizaam tot stand komen. GroenLinks riep de politiek daarom de politiek vanavond op om meer ruimte te maken voor windmolens. De Partij voor de Dieren wil dat het nieuwe college op om de veestapel in Overijssel te verkleinen.

Voor deze voorstellen was onvoldoende steun bij andere partijen. Wel haalde een ander voorstel van GroenLinks het; een actieplan voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Dat actieplan moet tot stand komen samen met de net benoemde minister van Gehandicaptenzaken, Overijsselaar Rick Brink. Ook gemeenten en belangorganisaties moeten betrokken worden bij het plan.

voormalige gedeputeerde Hester Maij (Foto: RTV Oost / Jauke Boerdam) Fotograaf: RTV Oost / Jauke Boerdam Voormalige CDA-gedeputeerde Hester Maij

Afscheid twee gedeputeerden

Met de installatie van het nieuwe college neemt Overijssel afscheid van de gedeputeerden Annemieke Traag van D66 en Hester Maij van het CDA. De gedeputeerden Van Hijum, Boerman en Van Haaf waren ook actief in het vorige college. Zij keren dus wel terug.

voormalig D66-gedeputeerde Annemieke Traag (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Voormalig D66-gedeputeerde Annemieke Traag