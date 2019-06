Praat mee: Ook zorgbureaus en -instellingen moeten geld uit kunnen lenen

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



En opnieuw komt een zorgbureau in opspraak. Woensdag kwam naar buiten dat het Twentse zorgbureau BiOns leningen verstrekt aan collega-zorgorganisaties. Dat het dus, zoals het Almelose raadslid Sebastiaan Stöteler het noemt, bankje aan het spelen is met zorggelden. Onwenselijk, stelt ook minister De Jonge: ""Wat mij betreft richten zorgaanbieders zich op hun maatschappelijke doelstelling."



De directrice van het zorgbureau is zich echter van geen kwaad bewust. Ze omschrijft de leningen als marktconform en ze benadrukt dat ze worden gebruikt voor het oplossen van personele problemen in de zorg: "Voor de werving van medewerkers en het opleiden van personeel."



Wat vind jij? Is het zorgbureau inderdaad bankje aan het spelen en gaat dat voorbij aan hun taak? Of is dit een heel normale gang van zaken waar we niet moeilijk over moeten doen?

