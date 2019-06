Koningin Minima op de foto met Máxima in Almelo

Koningin Máxima was vandaag in Almelo voor de lancering van het Schuldenlab. Dit initiatief zet zich in om te zorgen voor een schuldenzorgvrije stad. Het landelijke initiatief werd eind vorig jaar gelanceerd.

Koningin Minima is natuurlijk niet de echte naam van de vrouw die vanochtend in Almelo stond te wachten. "Ik ben groot Máxima-fan, maar ik heb niet zoveel geld als haar. Dus ben ik koningin Minima", vertelt ze tegen verslaggever Emiel Houben van RTV Oost.

De vrouw is postbezorgster, maar de post 'moest maar even wachten'. "Dit is veel belangrijker." En dus stond ze klaar met haar mobiel om een selfie te maken met de koningin. Ook had ze een handgeschreven kaart bij zich. Die mocht Máxima mee naar huis nemen.

Ze vertelt: "Ik heb haar een verjaardagskaart gestuurd en nu vraag ik of ze een leuke verjaardag heeft gehad. Ook schrijf ik dat ik hoop dat we onze 50ste verjaardag samen kunnen vieren." Ze zijn namelijk allebei geboren op 17 mei 1971.

Of dat gaat gebeuren is de vraag, maar een foto met koningin Máxima is een feit. "Ik ga hem printen, lamineren en in de kast zetten."