Deventer oppositie boos na kritiek op wegblijven bij debat: "Schandelijk? Gaat mij te ver"

Naast Deventer Belang, verlieten de partijen VVD, Deventer Sociaal, Deventer Nu en Denk de vergadering. Vooral GroenLinks-raadslid Koen Boswinkel maakte zich boos over die actie. "Ik vind het echt beneden alle peil." Jan Schuring van D66 noemde het opstappen een schoffering van de aanwezige mensen uit de cultuursector op de publieke tribune. PvdA-er Jantine Sijbring sprak daarbij over koeioneren.

Reacties op het weglopen van de oppositiepartijen

'Raakt mij echt'

Kleine Schaars vindt die felle woorden niet terecht. Op zijn beurt noemt de fractievoorzitter het opmerkelijk dat zijn voorstel, om het cultuurdebat te verplaatsen wegens een gebrek aan transparantie, werd weggestemd door de coalitiepartijen. "Dat is heel ongebruikelijk en dat zou je beter koeioneren kunnen noemen. En wat meneer Boswinkel zei: ik ben naast raadslid ook gewoon mens. Ik vind het ongelofelijk kwalijk om mij te beschuldigen dat ik iets doe wat schadelijk is. Ja, dat raakt mij echt."

Bert Kleine Schaars

'Gemankeerd debat'

Voor de raadsvergadering werd er besloten om geheimhouding te leggen op een dossier. Dat was voor Kleine Schaars de reden om niet deel te nemen aan het debat. "Volgens mij voeren wij het debat. Om dat zo goed mogelijk te doen, moet dat in alle openheid en zo transparant mogelijk. Dat was bij voorbaat niet mogelijk", doelt de fractievoorzitter op het geheime dossier.

"Ik kan u niet hinten, ik kan u niet duiden, ik kan niks. Je wilt open spreken, maar dat kan niet. Daardoor voer je een gemankeerd debat. Je wilt een open, gefundeerd debat voeren om een breed draagvlak te creëren. Dat was bij voorbaat al uitgeschakeld."

De uitleg van Bert Kleine Schaars voor aanvang van het debat

De weggelopen oppositiepartijen volgden het debat in het stadhuis. Uit het debat kwam vooralsnog geen duidelijkheid over onder meer de sluiting van het Speelgoedmuseum, het verhuizen van het Burgerweeshuis en extra geld voor filmtheater Mimik. "Het vervelende is dat je er niet transparant over kunt praten. Op die manier word je het werken als raad onmogelijk gemaakt", vindt Kleine Schaars. "En dat is heel vervelend."