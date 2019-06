Provincie moet op zoek naar oplossing voor overstekend wild op N737

De provincie moet op zoek naar een goede oplossing voor overstekend wild op de N737 tussen Hof Espelo en het natuurterrein naast Twente Airport. Forum voor Democratie had een motie ingediend waarin het provinciebestuur werd opgeroepen om te kijken naar een oplossing; in het belang van het wild, maar ook vanwege de verkeersveiligheid.

Forum voor Democratie toonde zich eerder verbaasd over het ontbreken van een wildtunnel onder de weg. Er was een projectteam opgericht om aan de slag te gaan met ideeën voor het gebied. Daarin zaten onder meer de provincie Overijssel, gemeente Enschede, Vitens en waterschap Vechtstromen. In de overleggen tussen die partijen werd meerdere keren een wildtunnel als optie opgeworpen, maar concreet werden die plannen nooit.

Risico

Een oplossing voor het overstekend wild moet er echter wel komen, vindt Forum voor Democratie. Dat is in het het belang van de verkeersveiligheid en het dierenwelzijn in het gebied dat de N737 doorkruist. Er steekt regelmatig wild over wat niet alleen een risico is voor de dieren, maar ook voor het verkeer dat gebruikmaakt van de weg.

De N737 is de komende maanden afgesloten vanwege een grootscheepse renovatie. Nog tot en met oktober moeten automobilisten rekening houden met omleidingen.