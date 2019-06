Slachtoffer financieel uitgekleed door Tinder-date: "Deze fantast moet tot stoppen worden gebracht’'

'Gerrit Hendrik' prijkt er op zijn geboorteakte, maar in zijn geboortestreek bedient hij zich het liefst van de naam Erik. In die hoedanigheid is hij in de regio bekend als handelaar in onder meer mobieltjes, laptops en elektrische fietsen. Mensen betaalden ervoor, maar konden vervolgens fluiten naar hun spulletjes.

Zongebruind

Het contrast kan haast niet groter. Gerrit B. lijkt in het echt in de verste verte niet op de foto waarmee hij op Tinder de show steelt. De ene keer noemt hij op datingsite zichzelf Edwin, een andere keer Erik. Liggend op het strand, een zongebruind lichaam. Een tafereel waar menig vrouw spontaan van in katzwijm zou vallen. Zo ook één van zijn Twentse slachtoffers, die hij ontmoette op Tinder. Er leek een wederzijdse klik en de twee appten volop met elkaar. "Binnen de kortste keren wist hij mijn vertrouwen te winnen."

Charmant

Gerrit - neergestreken op een vakantiepark in Den Ham - toonde zich uiterst charmant en attent. "Hij vertelde dat hij zakenman was en meerdere bedrijven had. Alleen zat hij vanwege een echtscheiding even om geld verlegen. Of ik 1.000 euro wilde overmaken. Daar begon het allemaal mee. Met de hand op het hart beloofde hij dit terug te betalen. En het bleef niet bij woorden. Hij stelde meermalen een schuldverklaring op. Bevestigde met zijn handtekening dat het geld voor een bepaalde datum zou worden teruggestort. Deed dit ook in het bijzijn van een getuige, een oud-politieman uit de regio."

De schuldbekentenissen waarmee Gerrit B. telkens weer vertrouwen wist te winnen (Foto: RTV Oost)

Nooit ontmoet

En zo ging het maar door. Zonder hem ooit te hebben ontmoet. "Hij wist me op mijn gevoel te raken. Ik weet niet hoe hij dat deed, maar was er geweldig in. Hij wond me volledig om zijn vinger." Zijn werkwijze is volgens haar kenmerkend. "Hij speelt voortdurend in op je gemoed. Kan heel lief en overtuigend zijn. Totdat ik argwaan kreeg."

Na enkele maanden overwon echter de argwaan. Vooral omdat hij dates altijd op het laatste moment afzegde. Toen de immer attente 'Edwin' haar een bos bloemen liet bezorgen, wist ze te achterhalen dat ze bepaald niet de enige was. "Alleen al via deze bloemist had hij vier dames bloemen laten bezorgen. Veel slachtoffers doen echter geen aangifte, puur uit schaamte."

Ware gezicht

Toen ze haar Tinder-date hiermee confronteerde, liet hij zijn ware gezicht zien. "Vooral toen ik weigerde om nog geld over te maken. Hij begon me telefonisch te bedreigen. Zei dat hij wel wist waar ik woonde en dat ik thuis niet meer veilig zou zijn. En dat hij ervoor zou zorgen dat ik mijn baan zou kwijtraken. Dat was ook een tactiek van hem. Eén ding was me toen wel duidelijk: hij was niet uit op liefde, maar op geld."

Gerrit B. had echter de pech dat zijn slachtoffer het telefoontje had opgenomen en hiermee naar de politie stapte.

Toto gespeeld

De Tinder-oplichting bleek bepaald niet op zichzelf te staan. Ook had hij enkele andere buren van een camping in Luttenberg, waar hij tijdelijk verbleef, opgelicht door ze een zestal iPads te verkopen. Bovendien had hij bij een elektronicazaak in Nijverdal allerlei apparatuur gekocht, maar deze nooit betaald.



Veroordeeld

Gerrit B. werd hiervoor eerder deze maand veroordeeld tot 15 maanden cel wegens oplichting en chantage. Bovendien moet hij zijn slachtoffers ruim dertig mille terugbetalen. Het 'Tinder-slachtoffer' zegt zich echter geen enkele illusie te koesteren. Vooral ook omdat B. tijdens de politieverhoren al had verklaard dat het 'geleende' geld was opgegaan aan een extra luxe leven. Bovendien speelde hij ermee in de Toto, vertelde hij de rechercheurs.

Nog in proefperiode

De rechtbank rekende het B. extra zwaar aan dat hij na een eerdere veroordeling nog in een proefperiode zat.

Uit de kleren gekletst

Want wat blijkt? Gerrit B. werd in het voorjaar van 2018 ook al eens veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden voor grootschalige oplichting, waarbij enkele tientallen mensen uit heel Overijssel het schip in gingen. Nadat woedende gedupeerden bij hem aan de deur verschenen, vluchtte B. naar Ewijk. Daar werd hij uiteindelijk in de boeien geslagen. Justitie becijferde het fraudebedrag op ruim 40.000 euro.

Uit het vonnis blijkt ook dat B. erin was geslaagd om een van zijn (getrouwde) slachtoffers uit de kleren te kletsen, waarna ze gehuld in lingerie erotisch getinte foto's aan hem stuurde. Hij probeerde de Markelose vrouw vervolgens af te persen, waarbij hij 1.000 euro eiste. Zo dreigde hij dat hij wat 'mannetjes uit Goor' langs te sturen om bij haar de ramen in te gooien. 'En anders vertel ik alles tegen je man', zo blijkt uit het vonnis.

Doopceel gelicht

Intussen is deze vrouw erin geslaagd het doopceel van Gerrit B. te lichten. Met behulp van een oud-politieman, die B. al sinds zijn jeugd kent. "Als jeugdleider en grensrechter bij een voetbalclub in Nijverdal had hij al financiële akkefietjes. Op een gegeven moment werd hij in het dorp zo uitgespuugd dat hij naar Rijssen verhuisde. Daarna heb ik jaren niets meer van hem vernomen", zegt de gepensioneerd politieman. "Tot hij dus ineens weer opdook."

Tijdens de politieverhoren trok B. het boetekleed aan. Over de Tinder-date die hij had geflest, verklaarde hij tijdens de politieverhoren: 'Het is een heel triest verhaal. Ik had destijds veel schulden. Heb haar veel beloofd, maar niet waar kunnen maken. Ik heb haar veel geld afhandig gemaakt. Ze heeft mij uit de shit geholpen en ik zou dat geld terugbetalen, maar dat is niet gebeurd.'

Tijdens gedragsonderzoek stelde een psycholoog vast dat B. aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. De reclassering lijkt de aangewezen instantie om B. weer op het rechte pad te krijgen, maar de psycholoog ziet daar weinig heil in omdat hij verwacht dat B. zich hier toch weinig van aantrekt.

Fantast

De Twentse zegt bij RTV Oost eenmalig haar verhaal te willen doen: "Het lijkt erop dat deze man in zijn eigen verhalen gelooft. Het is gewoon een enorme fantast. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren want anders slaat hij een volgende keer gewoon weer toe. Daar is hij geraffineerd genoeg voor. Deze man moet tot stoppen worden gebracht."

RECONSTRUCTIE Wat het Tinder-slachtoffer nog niet wist: uit een reconstructie van RTV Oost blijkt dat Gerrit B. begin 2016 is aangehouden, waarna hij in afwachting van de rechtszaak weer op vrije voeten is gesteld. Vervolgens lichtte hij in de loop van 2017 tal van personen op, onder wie de Tinder-date.

Tijdens de recente rechtszaak hierover kwam de oud-Nijverdaller niet opdagen. Zijn raadsman liet weten dat B. het emotioneel niet aankon. "Tijdens de rechtszaak verklaarde deze advocaat dat B. veel spijt had en dat hij terug wilde betalen. Maar het feit dat hij in 2016 al eens is opgepakt en daarna doodleuk weer verder ging, zegt mij voldoende", aldus het slachtoffer. "Wat mij betreft is het een aandachtspunt voor het rechtssysteem in ons land."