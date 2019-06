Dit is waarom Ingrid uit Wierden vorig jaar 'Beste Buur' is geworden

Beter een goede buur, dan een verre vriend. Dat clichés en gezegden nogal eens waar blijken te zijn, is in het geval van Ingrid en Ans uit Wierden opnieuw bewezen. De twee dames zijn al vijftien jaar buren en steunen elkaar door dik en dun. En Ingrid won ook nog eens de Beste Buur Bokaal, een initiatief om sociale samenhang in buurten te stimuleren.

Allebei hadden ze moeilijke jaren, Ans en Ingrid. Ziektes en verlies tekenden hun leven, maar steun hadden ze ruim voldoende. Ans werd een paar jaar geleden bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. Toen ze thuis kwam, had Ingrid een pan met boerenkool klaar staan. "Dat zijn echt momenten die je bij blijven, dat is zo fijn." Ingrid knikt. "Als iemand ziek is, dan is het geen vraag. Dan gá je gewoon."

Feestelijke avond

Door de zorgzaamheid van Ingrid voor haar buren, nomineerde Ans - samen met buurvrouw Karlijn - vorig jaar Ingrid voor de Beste Buur Bokaal in Wierden. Op een grote feestelijke avond werd Ingrid verkozen tot winnaar. Een bokaal kreeg ze, een dinerbon en natuurlijk complimenten en heel veel aandacht. Dat werd haar soms wel een beetje teveel, lacht ze: "Ik word daar eigenlijk een beetje verlegen van."

Dat de aandacht die Ingrid heeft voor haar buren bijzonder is, wuift de Wierdense weg. Toch is de aandacht wel mooi. "Je wilt het niet, maar toch is het leuk." Ans grapt: "Je sprong een gat in de lucht." Ingrid schudt haar hoofd en lacht: "Echt niet!" Maar ze kan het toch waarderen: "Je moet je natuurlijk realiseren dat mensen je nomineren omdat ze je echt dankbaar zijn en zo'n compliment is dan ook wel weer heel leuk."

Hulp

Ze heeft wel tips voor mensen die ook iets willen doen voor hun buren. "Een klein boodschapje voor iemand doen bijvoorbeeld. Maar het zit hem nog niet eens altijd in daadwerkelijke hulp, even de vraag of even de arm om je heen is soms al genoeg."

Ook dit jaar vindt de verkiezing weer plaats. De Beste Buur Bokaal wordt eind september uitgereikt tijdens de jaarlijkse Burendag, nomineren kan tot 1 augustus.