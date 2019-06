Kwart van de speeltuinen in Enschede dicht door overlast van eikenprocessierups

Het gaat om de speeltuinen Kozakkenpark aan de Van Heekstraat, 't Honk aan de Ferdinand Bolstraat, 't Polböske aan de Beltrumbrink, Varvik aan de Hendrik Smeltweg en Tuindorp aan de Vlierstraat. "Het is niet meer verantwoord voor onze medewerkers en vooral voor de kinderen die komen spelen", zegt Henja Bartelink van de Stichting Enschedese Speeltuinen.

Speeltuinen ook deels afgezet

Van de 18 speeltuinen in Enschede is nu ruim een kwart dicht. "En bij sommige speeltuinen is een deel afgezet, zoals bij speeltuin Bruggert en Hogeland", aldus Bartelink. Ze sluit niet uit dat meer speeltuinen de komende dagen volledig dicht moeten door de eikenprocessierups. "Het is ontzettend zonde. Met dit mooie weer wil je dat kinderen kunnen spelen in de speeltuinen. Maar het risico is te groot. Kinderen kunnen zo op een speeltoestel springen waar rupsen op lopen."

Rupsen lopen over de speeltoestellen (Foto: RTV Oost)

Door de overlast van de rups komt ook de Jeugd Viva in gevaar. "In de zomervakantie zijn er in de speeltuinen allerlei activiteiten, speciaal voor kinderen die niet op vakantie gaan of kunnen. Er worden dan zo'n honderd kinderen verwacht in de speeltuinen die meedoen. We hopen dat de gemeente snel in actie komt zodat de speeltuinen dan in elk geval gedeeltelijk open kunnen."

Bomen in de speeltuinen hangen vol nesten (Foto: RTV Oost)