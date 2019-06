Goorse student nodigt met succes Frenkie de Jong uit in Tanzania

Het was er eentje uit de categorie 'niet geschoten, altijd mis'. Toen Daan Zwierink (21) uit Goor tijdens een voetbalkamp in Tanzania ontdekte dat Frenkie de Jong - wereldwijd een van de meest begeerde voetballers - in de buurt was, besloot hij hem een uitnodiging te sturen. Tot zijn grote verrassing kwam Frenkie ineens even buurten. Om de kansarme Afrikaanse jongeren een hart onder de riem te steken.

Daan Zwierink studeert aan het ROC van Twente en loopt in die hoedanigheid momenteel stage bij een voetbalschool in Tanzania. Via Instagram zag hij dat Frenkie de Jong, die komend seizoen voor 84 miljoen euro de overstap maakt van Ajax naar Barcelona, samen met zijn vriendin vakantie viert in het Afrikaanse land.

Uitnodiging

Zwierink, die overigens deel uitmaakt van de vroegere boyband MainStreet, verleidde Frenkie via Instagram voor een bakje koffie: "Hee Frenkie, hoe gaat het? Ik zag op Instagram dat jij momenteel ook in Arusha bent. Ik ben een Nederlandse student en loop hier stage op een voetbalschool in Arusha, die ook gesponsord wordt door Ajax. Het zou echt geweldig zijn als jij een keer langs zou kunnen komen deze week. Als je dit leest, zou je me dan een berichtje terug willen sturen."

Verbazing

Tot zijn grote verrassing gaf De Jong een zogenoemde like op zijn reactie. Die verrassing sloeg om in verbazing toen bleek dat Frenkie zich inderdaad bereid toonde om te komen buurten. De miljoenenaankoop van 'Barca' kwam de volgende dag op bezoek en kreeg een uitgebreide rondleiding in de voetbalschool.

Zwierink zelf miste het verassingsbezoek omdat hij toevallig even elders verbleef. Het maakte de vreugde bij Zwierink niet minder. "Het was supergaaf!" De Gorenaar vliegt overigens komende week weer terug naar Twente. Waar hij zich dan op kan maken voor het jaarlijkse hoogtepunt in zijn stad: de Goorse school- en volksfeesten.