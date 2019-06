Hoe herken je babbeltrucs? Ouderen in Almelo krijgen het antwoord

Staat er plotseling een meteropnemer, pakketbezorger of nieuwe buurtbewoner met taart bij je voor de deur? Let dan op. Het kunnen oplichters zijn. Voor je het weet zijn ze er met waardevolle spullen vandoor. Vooral ouderen worden het slachtoffer van babbeltrucs. In Almelo leren ouderen hoe ze oplichters eerder kunnen herkennen.

De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak groot. Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis of durven alleen niet meer naar buiten. Juist vanwege die enorme impact van babbeltrucs vinden de politie en de gemeente Almelo het belangrijk ouderen te informeren en weerbaarder te maken.

Praktische tips

"Graag maken we senioren oplettend door dit soort trucs eerder te herkennen", legt burgemeester Arjen Gerritsen uit. Hij vindt het belangrijk dat ouderen babbeltrucs herkennen. "Met praktische tips kunnen ouderen beter voor zichzelf opkomen en kunnen ze zich beter verdedigen tegen babbeltrucs.”

Bewoner beroofd

Hoe groot de gevolgen kunnen zijn, ondervindt een 79-jarige bewoner van de Vervestraat in Enschede nog dagelijks. Op Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, ging 's middags bij hem de deurbel. Voor de deur stond een vrouw met een taart in haar handen. Ze wilde zich voorstellen als nieuwe buurtbewoonster. Maar de vrouw belde slechts om één doel aan: de bewoner beroven.

Dat lukte. Samen met een handlangster beroofde ze de 79-jarige man van zijn bril en van geld. "Je voelt je gewoon onveilig in je eigen huis", zegt hij. "Ik heb er heel veel last van. Als ik boven kom kijk ik eerst alle kamers na. Het is een verschrikking als je dat meegemaakt hebt."

Nep-pakketbezorger

De 84-jarige Diny van Eijsden uit Deventer trapte in in maart in gehaaide babbeltruc van een nep-pakketbezorger. Die ging er uiteindelijk met haar bankpas vandoor en roofde haar bankrekening leeg. De oplichting liet Diny niet onberoerd. Lange tijd durfde ze geen boodschappen eer te doen en ze sliep 's nachts slecht.

"Je kunt je niet voorstellen dat je dit overkomen is. Iedereen trapt er schijnbaar in. Ik had het pakje niet aan moeten nemen, maar ze overrompelen je."

Zo'n veertig ouderen uit Almelo leren vanmiddag hoe ze babbeltrucs kunnen herkennen en hoe ze zich ertegen kunnen weren. De politie geeft tips, er worden filmpjes getoond en acteurs spelen situaties na.