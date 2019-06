Celstraffen tot drie jaar geëist voor faillissementsfraude

Tegen drie verdachten is voor de rechtbank in Zwolle een celstraf tot drie jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het drietal zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, onder meer in Overijssel.

Twee van de verdachten hadden samen een juridisch advies- en boekhoudkantoor. Dat kantoor hielp bedrijven die financieel aan de rand van de afgrond stonden.

Het duo nam de in noodweer verkerende bedrijven over en benoemde de derde verdachte als katvanger om de formele bestuurdersfunctie te vervullen. Deze derde verdachte wist in werkelijkheid niets van de feitelijke activiteiten van dat bedrijf. Korte tijd nadat hij aantrad, ging het bedrijf op de fles. Vlak daarvoor werd het beetje activa dat nog in het betreffende bedrijf zat veiliggesteld door de verdachte.

Curatoren buitenspel

Administratie was niet voorhanden en de curatoren kregen geen informatie over de bedrijven. Die waren daardoor niet in staat om tot een goede afhandeling van de faillissementsboedels te komen. Fraudes werden zodoende verdoezeld, zoals uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken.

"Zonder een strafrechtelijk onderzoek zouden de onttrekkingen en de feitelijke gang van zaken niet boven water zijn gekomen", aldus de officier.

Criminele organisatie

Volgens het OM vormden de drie een criminele organisatie die zich twee jaar lang op grote schaal bezighield met onder meer faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek was gericht op zes faillissementen waarbij verdachten betrokken waren.

Strafeisen

Tegen de eerste verdachte eist de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden, met een strafkorting van 3 maanden vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. De tweede verdachte hoorde een gevangenisstraf van 30 maanden tegen zich eisen, ook voor deze geldt een strafkorting van 3 maanden. Tegen de derde verdachte, de katvanger, eiste het OM een gevangenisstraf van 24 maanden, met een strafkorting van 3 maanden.

Ook eiste het OM dat de verdachten na het uitzitten van hun straf, vijf jaar lang geen bestuurder mogen zijn.

De rechtbank doet op 18 juli 2019 uitspraak.