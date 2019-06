Ex-vrouw van vermoorde Steenwijker Erol langer vast voor onderzoek

De ex-vrouw van de in 2010 vermoorde Steenwijker Halil Erol blijft langer vastzitten. Afgelopen maandag werd ze opgepakt voor betrokkenheid bij de moord. De onderzoeksrechter heeft vandaag bepaald dat ze terecht is aangehouden. De komende dagen kunnen politie en justitie verder onderzoek naar haar doen. Maandag wordt duidelijk of ze nog langer vast moet worden gehouden.

De vrouw is niet de enige verdachte die vastzit. Vorige week vrijdag werd er al een een ex-tbs'er uit Meppel aangehouden voor de lugubere moord. Het lichaam van Erol werd in delen teruggevonden, verstopt in zakken. Zijn hoofd en handen zijn nooit teruggevonden. De twee verdachten die nu vastzitten, waren destijds ook al in beeld bij de politie. Toen werden ze vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De Meppelse verdachte is ook al voor de onderzoeksrechter verschenen. Die bepaalde toen dat de ex-tbs'er zeker veertien dagen vastgehouden kon worden voor onderzoek.

DNA

Het vermoeden is dat de politie nu met nieuwe technieken bruikbaar DNA-materiaal heeft gevonden op of in de zakken waarin delen van het lichaam van Halil waren verpakt. Mogelijk is er een match gevonden in het huis waar de Meppeler destijds verbleef. In de toenmalige woning aan de Jan Sluytersstraat is vorige week uitvoerig onderzoek gedaan.

De moordzaak

Halil Erol zou begin februari 2010 nog met zijn ex-vrouw, kinderen en toenmalige bewoners in het huis aan de Jan Sluytersstraat in Meppel geweest zijn. Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren. Een aantal van zijn ledematen werd een week later ontdekt in zakken in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol. Ook in eenzelfde zak.

Onderzoek in 2017

In 2017 werd ook onderzoek verricht naar de dood van Erol. Hierbij werd onder andere forensisch onderzoek gedaan in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen en werd een 39-jarige inwoonster van die stad aangehouden. Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Ondanks het uitgebreide onderzoek, kon uiteindelijk niet worden vastgesteld of er een verband was tussen de desbetreffende woning en de aangehouden verdachte met de dood van Halil Erol.

Vrienden en nabestaanden van Halil hopen dat de politie nu de juiste personen vast heeft zitten en de zaak wordt opgelost. "Na zoveel jaar zou dat zo'n enorme opluchting zijn."