Kinderboerderij in Almelo over gedumpte dieren: "Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen"

Het zomerseizoen komt eraan en dat betekent dat het aantal gedumpte dieren in onze provincie snel toeneemt. Stadsboerderij Beeklust in Almelo kwam vanochtend opnieuw voor een vervelende verrassing te staan en schrijft daarover op Facebook. Gaby Bossink van de Stadsboerderij: "Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen."

In de doos die medewerkers vanochtend op het erf aantroffen, zaten een paar kippen en een haan. Het was voor Bossink de reden om voor het eerst in de digitale pen te klimmen over de gedumpte dieren.

"Normaal schrijven we daar niet over, want we komen liever positief in het nieuws", legt Bossink uit. "Maar nu wilden we eens uitleggen wat het dumpen van dieren voor ons betekent."

Strenge regels

Want het opvangen van gedumpte dieren is niet alleen voor dierenasiels een probleem. Ook steeds meer kinderboerderijen worstelen met deze problematiek. "Wij krijgen elke week wel een telefoontje van mensen of wij dieren willen overnemen", vertelt Bossink. "Vaak gaat het dan om konijnen en cavia's."

Een kinderboerderij kan daar bijna nooit gehoor aan geven, legt Bossink uit. "Wij moeten voldoen aan strenge regels, om te voorkomen dat nieuwe dieren ziektes kunnen overdragen of voor andere problemen zorgen."

Boetes

Maar af en toe staat er toch ineens, zonder overleg, een doos of mand met een 'verrassing' voor de deur. Zoals vanochtend. Op Facebook schrijft Bossink: 'We kunnen ons voorstellen dat diegene die dieren 'schenkt', denkt dat ze bij ons een goed thuis krijgen. Dat is voor ons een compliment.'

'Maar waar diegene niet aan denkt, is dat wij hier om allerlei redenen niet blij mee zijn! Verzorgingskosten, huisvestingsmogelijkheden, overdraagbare ziektes et cetera.' Het kan zelfs tot boetes voor de boerderij leiden.

Verantwoordelijkheid

Door het bericht op Facebook vinden de vanmorgen gedumpte kippen en de haan waarschijnlijk een goed thuis. "Meerdere mensen hebben zich al gemeld, die de dieren willen overnemen. Dat is dan op eigen risico. Maar in andere gevallen bellen we de Dierenambulance."

Toch zou het een hoop werk en kosten schelen als mensen een andere 'oplossing' zouden bedenken, als ze van hun dieren af willen. Bossink: "Ik wilde met het bericht op Facebook mensen ook aan het denken zetten. Als je een dier hebt, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Dan kun je niet zomaar besluiten dat je het dier ergens neerzet, in de hoop dat het goed terechtkomt."