Familie overleden Hellendoornse wethouder haalt duizenden euro's op voor stamceldonatie

Dennis op den Dries overleed op 35-jarige leeftijd aan leukemie. Tot driemaal toe werd de ziekte bij hem aangetroffen. In 2016 werd voor het eerst acute leukemie vastgesteld. Vorig jaar juli werden voor de tweede keer leukemie-cellen aangetroffen. Om dat te behandelen, onderging de geboren Nijverdaller een stamcelbehandeling.

Steunen

Toen Dennis begon met de stamceltransplantatie begonnen Rutger en Esther een actie. Via de website van Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, konden mensen geld doneren. "Dennis begon met zijn strijd en wij konden niets doen. Met de actie konden we hem toch een beetje steunen", zegt zijn zus. "We hadden in eerste instantie vijfhonderd euro als doel, maar dat werd binnen vier uur al gehaald."

Maar waarom dan hardlopen? "Ik zocht wel iets wat, voor mij, ook echt een uitdaging was. Het kostte hem heel veel moeite, dus moest dat natuurlijk voor mij ook gelden."

Gemeente

Naast familie en verschillende donateurs speelde ook de gemeente Hellendoorn, waar Dennis werkzaam was, een grote rol. "Dat ontstond eigenlijk heel spontaan. Vlak na de start van de actie nam iemand van de gemeente contact met mij op om aan te geven dat zij ook graag mee wilden doen. Dat was heel erg tof om te horen."

Burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn steunde de actie vanaf het eerste moment. "Dennis betekende veel voor de gemeente. Toen hij wethouder werd, werd hij heel snel opgenomen in de organisatie. Binnen de kortste keren kende iedereen hem, hij had een charisma en dat was heel mooi om te zien. Iedereen leefde heel erg met hem mee."

Nederlands Centrum voor Stamceldonoren

Margot van den Akker van de stichting Matchis is heel blij met de actie. "We hoorden in oktober dat deze actie gestart was. Dat het bedrag uiteindelijk op ruim elfduizend euro is geëindigd, is natuurlijk ontzettend mooi. Wij kunnen met dit bedrag zeker 330 nieuwe stamceldonoren registreren. Elke donor is een kans op toekomst."

En die nieuwe donoren zijn nodig. Slechts vier procent van de Overijsselaars die in aanmerking komt, is stamceldonor. "Dat is weinig, maar vergeleken met de rest van Nederland doet Overijssel het juist heel erg goed. Samen met Utrecht staan jullie (Overijssel, red.) bovenaan."

In memoriam

Dennis was sinds 2014 raadslid en fractievoorzitter namens GroenLinks. "Het raadslidmaatschap vervulde hij met verve, met humor en zeer constructief. Hij hield van het politieke debat en was een geweldig redenaar. ‘Boter bij de vis’ waren kenmerkende woorden om resultaten te bereiken", schreef de gemeente op haar website.

Voor zijn wethouderschap was hij kwartiermaker bij een zorginstelling. "De reden voor Dennis om in de politiek te stappen was om zaken te veranderen. Zo vertelde hij 'ik heb grote idealen op het gebied van duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid, die ik graag samen met anderen in concrete acties wil omzetten.'"

Stamceldonor worden? Je kunt je aanmelden via het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren.