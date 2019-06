Korenmolen Radewijk zoekt nieuwe molenaar: "Stilstand van de molen is funest"

Johan ter Voorde is samen met zijn vrouw eigenaar van Windlust. Decennialang was de molen in handen van zijn familie. Maar vijf jaar geleden werden de molenaarstaken overgenomen door de Baalderberggroep, een instelling voor onder meer gehandicaptenzorg. Cliënten werken in het winkeltje dat onder meer brood en meel verkoopt.

Funest

Maar de instelling zegt de huur per 1 juli op vanwege financiële redenen. "Dat kan funest zijn voor de molen", vertelt Ter Voorde. "Onze enige zorg is dat de molen blijft draaien. Als je het niet in de gaten houdt krijg je lekkage, en dan is het einde verhaal want dan hol je achteruit."

Combinatie

Zelf wil hij de taken niet meer oppakken, dus zoekt hij naar een geschikte opvolger. Het liefst in combinatie met een bakker. "Het kan een vrijwillige molenaar zijn of een professionele, dat maakt niet veel uit. Maar het zou prachtig zijn als iemand het wil overnemen. Dan past het weer in het plaatje."

Windlust (Foto: RTV Oost)