Oplossing voor honderden huishoudens in Overijssel zonder snel internet

Er is een oplossing gevonden voor enkele honderden huishoudens in Overijssel die nog steeds geen snelle internetaansluiting hebben. Die oplossing is internet via een straalverbinding, een soort radioverbinding. Vanmiddag is het eerste project in Holtheme, bij Gramsbergen, officieel begonnen.

In Holtheme gaat het om ongeveer vijftien adressen die niet konden worden bereikt met een glasvezelverbinding. Oorzaak zijn het kanaal Almelo-De Haandrik en een spoorlijn die door het gebied lopen. Alleen wanneer de bewoners zelf duizenden euro’s zouden bijbetalen, kon glasvezel worden aangelegd, maar dat is voor de meeste bewoners geen optie.

Proef

Eind vorig jaar is onder regie van de provincie Overijssel een proef begonnen bij één van de bewoners. Geprobeerd werd om een snelle internetverbinding tot stand te brengen via een straalverbinding. Het was vooral de vraag of de bewoners ook tv konden kijken via deze verbinding, maar dat bleek geen enkel probleem.

Na het oplossen van wat kinderziektes, werd besloten om ook andere huishoudens in het gebied aan te sluiten.

Mast

Om alle huishoudens aan te sluiten, moest op een centrale plek in het gebied een mast worden gebouwd. Die staat inmiddels en deze werd vanmiddag officieel in gebruik genomen.

Als alle huishoudens in Holtheme zijn aangesloten, bekijkt de provincie in hoeverre een straalverbinding ook een oplossing kan zijn voor andere 'witte vlekken' in de provincie. Die gebieden liggen onder meer in de omgeving van Markelo en Noordoost Twente.