Bewoners Hengelo zijn boom vol processierups op schoolplein spuugzat: "Lijkt of er niets gebeurt"

“Het gaat hier in de buurt nergens anders meer over”, beschrijft Susan het probleem. “Het is alleen maar ‘welk zalfje gebruik jij?’ en ‘heb jij al iets gehoord van de gemeente?’”

Want de communicatie vanuit de gemeente, die kan volgens de bewoners een stuk beter. “We hebben brieven geschreven, contactformulieren ingevuld en gebeld, maar we krijgen gewoon geen reactie. De gemeente zei dat ze bomen bij scholen en speelplekken als eerst zouden aanpakken. Maar we zijn nu tweeënhalve week verder, het probleem is gigantisch en het lijkt wel of er niets gebeurt.”



Tien nesten per boom

Susan: “De boom op het plein van de Plechelmusschool heeft inmiddels zeven nesten met rupsen. Tegenover de school is een kinderdagverblijf. Andere bomen in de buurt hebben inmiddels tot wel tien nesten. Het kan toch niet zo zijn dat daar na tweeënhalve week nog niets aan gedaan is? Het wordt met de dag erger.”

De gemeente Hengelo laat weten dat het momenteel veel meldingen binnenkrijgt van de eikenprocessierups. “We kunnen niet alle nesten verwijderen”, meldt de gemeente op haar website. “Dat gebeurt alleen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij scholen, speelplekken, bushaltes, winkelcentra en verzorgingstehuizen.”



Bij deze ‘hotspots’, in totaal 1.500 bomen, zijn de bomen behandeld met aaltjes. Als op deze hotspots toch nesten ontstaan, zegt de gemeente deze weg te zuigen en te vernietigen. Ook komt om deze bomen een roodwit lint te hangen met daarop de tekst 'eikenprocessierups'.

Afhandeling duurt langer

De gemeente Hengelo erkent dat het afhandelen van een melding langer kan duren, op dit moment meer dan een week. Dit heeft te maken met de forse toename van het aantal meldingen in de afgelopen week en de beschikbare middelen en capaciteit voor de bestrijding van de rups. Ook komt het voor dat op eiken waar nesten zijn geruimd, de rupsen weer terugkeren.

Onlangs kwam de gemeente Hengelo met spoed in actie in de omgeving van de Paul Pellastraat, na een noodkreet van bewoner Gerard Kokhuis. In een aangetekende brief smeekte hij de gemeente om hulp, die er na een telefoontje van RTV Oost direct kwam. Susan hoopt op eenzelfde effect in de omgeving van de Plechelmusschool.