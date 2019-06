Praat mee: Hoe ver schoppen de OranjeLeeuwinnen het in Frankrijk?

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Het Nederlands vrouwenelftal heeft de poulefase van het Wereldkampioenschap voetbal inmiddels achter de rug. In Frankrijk wonnen de OranjeLeeuwinnen van achtereenvolgens Nieuw-Zeeland (1-0), Kameroen (3-1) en Canada (2-1). Ondanks de drie zeges klonk er kritiek. Het spel was minder flitsend dan bijvoorbeeld twee jaar geleden, toen Oranje het EK in eigen land wist te winnen.

Nu de poulefase ten einde is, maakt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich op voor de knock-outrondes. In de achtste finale is Japan de eerstvolgende horde, komende dinsdag in Rennes. Tijdens het vorige WK, vier jaar geleden, vloog Oranje eruit tegen Japan. Is deze tegenstander opnieuw het eindstation? Of lukt het de dames om in het toernooi te groeien?



Wat denk jij? Hoever schoppen de OranjeLeeuwinnen het dit WK? Laat het weten door te reageren, hieronder of op Facebook. En laat vooral ook een audiobericht achter via WhatsApp. Wie weet hoor je jezelf in onze radio-uitzending!