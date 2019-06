GA Eagles pakt door met Lucassen, Berden, Leeflang en Swart

Berden (21) en Lucassen (20) maakten vorig jaar deel uit van de beloften van Vitesse. Ze tekenen beiden een contract voor twee jaar met een optie voor nog een extra seizoen. Berden speelt doorgaans als rechtsbuiten en kwam eerder uit in de jeugdopleiding van PSV. Lucassen is een vleugelverdediger. Samen werden ze in 2018 kampioen in de Derde Divisie met Jong Vitesse.

De verdedigers Leeflang (18) en Swart (21) droegen in de jeugd het shirt van PEC Zwolle en tekenen een contract op amateurbasis. Swart zat zonder club nadat PEC Zwolle in de winter besloot niet langer door te gaan met een groep uit de beloften. Leeflang was even daarvoor al vanuit de onder-19 van PEC Zwolle naar Berkum vertrokken waar hij vorige maand zijn debuut maakte.