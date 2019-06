Controleactie A1 Deventer: een kilo hasj, veel boetes en... een fietser op de snelweg

Veruit de meeste boetes werden uitgeschreven voor bestuurders die belden achter het stuur: elf stuks. Zes bestuurders kregen een boete omdat ze met hoge snelheid langs wegwerkers reden.

Diep in het glaasje gekeken

Iedere aangehouden bestuurder moest blazen. Bij twee van hen kwam er geen 'p' van 'prima' in beeld. Wat heet: een motorrijder blies 1080 ugl. Dat is bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid.

Dan, een bestuurder van een opmerkelijk voertuig. Hij had niet te veel gedronken, maar was wel duidelijk de weg kwijt: de fietser. Hoe hij op de snelweg was beland, is niet duidelijk. Ook zijn nationaliteit is niet bekend.

Als klap op de vuurpijl trof de politie een auto met een kilo hasj er in. Alle drie de inzittenden zijn aangehouden. Ook zijn er drie mensen aangehouden die direct door konden naar de gevangenis. Eén van hen had nog 90 dagen open staan, de andere twee hadden boetes niet betaald, waardoor de boete was omgezet in een celstraf.

De controle

• Liep vanaf 14.30 uur tot 21.30 uur

• Was op de carpoolplaats onder de windmolen langs de A1 bij Deventer

• Er zijn zo'n 12.000 voertuigen gescand

• Dit leverde 41 boetes op

• De belastingdienst inde zo'n 38.000 euro