Tweede Kamer eist opheldering over 'bankje spelen' door zorgbureau BiOns

door Jan Colijn

Eerder deze week antwoordde bewindsman De Jonge al op eerdere Kamervragen dat hij het "onwenselijk" vindt wanneer zorgbureaus leningen verstrekken.



'Bank spelen niet de bedoeling'

PvdA-Kamerlid John Kerstens heeft nu Kamervragen aangekondigd. "Daarbij borduur ik voort op het antwoord van de minister: 'bank spelen' is niet de bedoeling."



Mocht de huidige wetgeving dit toestaan, dan is er volgens de sociaal-democraat nog het morele aspect. "Als iets wettig is, kan het zeker nog wel onwenselijk zijn."



Roep om strengere wetgeving

Bovendien zegt Kerstens dat hij na de Kamervragen de minister zal oproepen om "na A ook B te zeggen". "Zeggen dat bankje spelen met zorggeld niet kan en gedrag dat niet onwettig is wel onwenselijk kan zijn, is mooi. Maar dan moet de minister dat wel handen en voeten geven en bijvoorbeeld niet aan gemeenten overlaten."

Geld is bedoeld voor zorg, niet om door te sluizen en rendement te maken' Tweede-Kamerlid Maarten Hijink (SP)



Ook SP-Kamerlid Maarten Hijink plaatst vraagtekens bij de leningen die BiOns verstrekt. "Eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat dit zomaar kan. Zorginstellingen draaien op premie- en belastinggeld. Dat is bedoeld voor zorg en niet om door te sluizen naar anderen om rendement te maken."



Faillissement

Directeur van BiOns is Trees Zwienenberg, die vorig jaar uitgebreid in de publiciteit kwam. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet ging, stelde curator Jacques Daniëls haar persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Die had hij becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. Deze procedure loopt nog. Zwienenberg betwist overigens de aantijgingen.

Leningen verstrekt

Begin deze week meldde RTV Oost dat het zorgbureau leningen verstrekte aan andere zorgbedrijven, stuk voor stuk organisaties waar Zwienenberg een link mee heeft, zo lichtte ze toe in het bijzijn van haar advocaat.



Opvallend is een zogenoemde afwaardering van 225.000 euro, geld dus waarvan rekening mee wordt gehouden dat dit niet terugkomt. Daarbij verklaarde Zwienenberg dat dit bedrag bewust hoog is aangehouden, maar dat de verwachting is dat dit in de praktijk uiteindelijk zal meevallen.



Fout boekhouder

Een ander opvallend aspect uit de jaarcijfers over 2019 is de overboeking van 453.299 euro naar Twente Mozaïek. Volgens Zwienenberg een samenwerkingsverband van meerdere zorggerelateerde organisaties in de gemeente Hof van Twente en moet het vooral niet worden verward met een ander Twents zorgbureau met een vergelijkbare naam dat begin dit jaar negatief in het nieuws kwam.



Het ging hier volgens Zwienenberg om een administratieve fout van de boekhouder, die het bedrag per ongeluk had overgemaakt. Daarbij liet ze drie bankafschriften zien om aan te tonen dat dit geld intussen is teruggeboekt.



Trees Zwienenberg: 'Deze leningen komen de zorg ten goede' (Foto: RTV Oost)

Reactie Zwienenberg

Zwienenberg benadrukte eerder al tegenover RTV Oost dat de leningen vooral bedoeld zijn voor het opleiden van personeel, waardoor het uiteindelijk de zorg ten goede komt.

PROFIEL BIONS Het zorgbureau BiOns uit Rijssen telt 319 medewerkers en verleent zorg aan 2.500 cliënten in heel Noord-Oost Nederland. De zorgorganisatie houdt zich onder meer bezig met huishoudelijke hulp en begeleiding van onder anderen cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis.