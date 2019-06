Leerlingen basisscholen Kampen leren alles over visserij

In kleine groepjes werd het vissen geleerd (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

In een kleine water aan de Cellesbroeksweg wordt in groepjes gevist onder leiding van leden van Sportvisserij Nederland. "Het is hartstikke leuk om te doen", vertelt Eef van der Gronde van Sportvisserij Nederland. "Ik geef ook les op scholen, maar zo aan het water is toch leuker."

Allerlei tips

In de aanpalende sporthal staan allerlei stands waar informatie over bijvoorbeeld karpers, witvis en roofvissen. Marco Kraal van VisTV was naar Kampen gekomen om de kinderen allerlei tips te geven over het vissen.

Voorzitter Renko van Bodegraven is blij met de grote opkomst. "We zullen het nooit winnen van de iPad, maar het is toch heel mooi om te zien hoe enthousiast deze kinderen zijn. En na voorgaande edities is gebleken dat er toch meer jeugdleden bij onze vereniging kwamen."

'Niet mijn ding'

Kinderen reageerden niet allemaal enthousiast. "Vissen is niet mijn ding", zegt David, net nadat hij in korte tijd twee voorntjes uit het water viste. Toch kreeg hij net als alle andere kinderen een hengeltjes met toebehoren, zodat ze gelijk aan de slag kunnen.