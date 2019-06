Ook Marga Bult viel voor de verhalen van Tinder-oplichter Gerrit B.

Marga Bult en haar ex Jan van Ingen zijn gepokt en gemazeld in het zakenwereldje. Dat ook zij vielen voor de praatjes, zegt veel over de manier waarop de vlot babbelende Tukker Gerrit B. zijn slachtoffers telkens weer weet in te palmen. "Achteraf vallen de puzzelstukjes in elkaar en is het gemakkelijk praten, maar het is ongelooflijk hoe die gast het vertrouwen van mensen weet te wekken."

Eerder vandaag berichtte RTV Oost al uitvoerig over een Tinder-date die door Gerrit B. financieel was uitgekleed. B. is intussen tot twee keer toe veroordeeld wegens onder meer oplichting en chantage.

'Oude demente vader'

Marga Bult weet nog hoe Gerrit B. een eerste keer een kijkje kwam nemen in haar woonboerderij. "We waren ooit met elkaar in contact gekomen nadat hij me via Facebook had benaderd. Onder een andere naam overigens. Vanwege mijn hoedanigheid als ambassadeur van Alzheimer.nl. Hij vertelde zich zorgen te maken over zijn oude, demente vader en vroeg om advies. Dat gaf ik hem. Ik vond het sneu voor hem en zijn familie. Op een gegeven moment vertelde dat hij via vrienden had gehoord dat ik mijn boerderij in de verkoop had staan. Hij was serieus geïnteresseerd, liet hij weten."

Koop beklonken

Na een paar bezoekjes was de koop al snel beklonken. "Hij wilde er een bed and breakfast van maken. We vroegen nog of hij dan niet allerlei vergunningen hoefde aan te vragen, maar dat kwam volgens hem wel goed. Ook vertelde hij dat hij in een dure echtscheidingsprocedure was verwikkeld, maar dat hij geld in het buitenland had geparkeerd."

Eigenlijk hoefde alleen de mondelinge koopovereenkomst nog maar even door een notaris te worden bekrachtigd. Het bleek het begin van alle ellende. "De eerste keer zaten Jan en ik bij de notaris te wachten, maar kwam hij niet opdagen. De tweede keer ging het ook mis. Dan begin je wel te twijfelen, maar deze keer was het een foutje van de notaris."

'Vrienden bij de politie'

Toen echter ook de derde keer bij de notaris op het allerlaatste moment een kink in de kabel kwam, gingen alle alarmbellen rinkelen. "Hij had weer een of andere vage smoes over zijn ID-kaart. Toen wisten we: dit is foute boel. We zijn op een gegeven moment in zijn zomerhuisje in Den Ham geweest. Waar het best hard tegen hard ging. Toen ik zei dat hij gewoon een oplichter was en dat we aangifte zouden doen, lachte hij ons in het gezicht uit. 'Doe maar. Zie kriegt mie toch niet. Ik heb vrienden bij de politie', riep hij.”



Gerrit B., links in het echt, rechts zoals hij zich profileert op internet (Foto: RTV Oost)

Forse schadepost

Uiteindelijk schoten Marga en haar voormalig levensgezel er een flink bedrag bij in. "Niet alleen draaiden wij op voor de notarisrekening – die had immers kosten gemaakt – maar ook ging de verkoop van ons huis niet door. Hoewel hij was afgehaakt heb je wettelijk recht op tien procent van de afgesproken aankoopsom. Maar zie dat dan maar eens te krijgen... Uiteindelijk hebben we ons huis pas later kunnen verkopen. Echter, tegen een lagere prijs dan we met B. overeen waren gekomen."

Vlees in de kuip

Intussen wisten Marga en Jan wat voor vlees ze in de kuip hadden. "Geen privédetective want dat kost bakken met geld, maar we hebben iemand op die zaak gezet die de boel voor ons uitzocht. Vervolgens stuitten we op allerlei trieste verhalen van mensen die waren opgelicht. Die mobieltjes hadden gekocht of elektrische fietsen, maar nooit hun spullen hadden gekregen. Die mobieltjes en e-bikes heeft hij overigens ook aan ons geprobeerd te slijten."

Stalker

Marga kan alleen maar gissen waarom B. beweerde haar huis te willen kopen. "Jan dacht dat hij gewoon met mij in contact wilde komen. Dat-ie een stalker was. Dat maakte het best eng ook. Vooral omdat hij mijn privénummer had. Hij had immers gezegd dat hij de nodige huisraad wilde overnemen."

"Later hoorden we dat B. ook volop bij sportclubs actief was, waarbij hij schermde met allerlei bekende namen. Zo bazuinde hij ook in het dorp rond dat hij mij goed kende. Al die namen gebruikte hij kennelijk om het vertrouwen van anderen te winnen."

Marga en haar ex hebben nog wel overwogen aangifte te doen. "De vraag is alleen wat je daarmee opschiet. Intussen wisten we namelijk dat we te maken hadden met de welbekende kale kip. Hij had niet eens een huis en telkens als hij hier kwam kijken, bleek hij in een leenauto te rijden. Op een gegeven moment moet je dan je verlies nemen. Uiteindelijk heeft deze man ons een heleboel stress opgeleverd. We waren allang blij dat hij uit ons leven was verdwenen."

Veel stress

Toen Marga las over het slachtoffer dat door Tinder financieel was uitgekleed, wist ze meteen hoe laat het was. "Een enorme rotstreek. Het is alleen maar te hopen dat hij nu eindelijk eens tot inkeer komt en dat hij niet nog meer slachtoffers maakt."