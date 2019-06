Puffen en zweten komende week: eerste hittegolf komt eraan!

Hitte in Overijssel: zie maar eens koel te blijven! (Foto: RTV Oost)

Het wordt puffen en zweten geblazen na het weekeinde in Overijssel. Meteorologen verwachten de eerste hittegolf van dit jaar. De kans daarop is in het zuiden en oosten van het land het grootst, zegt Weerplaza.

Extreme hitte is mogelijk. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur in onze provincie boven de 35 graden uitkomen. Ook de nachten verlopen zeer warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Dat is uitzonderlijk.

Tropische waarden

De hittegolf wordt al ingezet in de weekeinde. Zaterdag blijft de temperatuur nog steken onder de 25 graden, maar zondag schiet het kwik al rap richting 28 graden. Vanaf maandag bereikt het zomerweer tropische waarden, dan is het in onze provincie al overal boven de dertig graden. De hitte houdt tot zeker donderdag aan, verwacht Weerplaza.

Als de voortekenen uitkomen staat Overijssel dus op de drempel van de eerste hittegolf van dit jaar. Daarvoor moet de temperatuur vijf dagen achtereen boven de 25 graden uitkomen, waarvan drie dagen het kenmerk 'tropisch 'moeten dragen. Dat betekent dertig graden of hoger. Vorig jaar zomer was er tweemaal sprake van een hittegolf.

Elders in het land koeler

De kans dat het hele land te maken krijgt met een hittegolf is kleiner. Woensdag wordt in het westen en noorden van het land al een sterke afkoeling verwacht, terwijl het in die delen van het land ook morgen nog niet meteen zomers warm zal zijn.

De hitte hebben we te danken aan een zuidelijke stroming in de hogere luchtlagen die hete woestijnlucht vanuit Marokko over Spanje en Frankrijk naar Nederland voert.

Juli start met fris zomerweer

Vanaf volgende vrijdag stijgt de kans op afkoeling, waarbij het ontstaan van onweersbuien snel toeneemt. De meeste weermodellen laten de middagtemperatuur geleidelijk dalen naar waarden tussen 20 en 25 graden volgend weekeinde, met in de eerste week van juli zelfs uitgesproken koel zomerweer. De temperatuur blijft dan onder de 20 graden, wat wellicht als een verademing zal aanvoelen.