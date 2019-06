Ex-vrouw vermoorde Steenwijker Erol weer op vrije voeten

Erol is in februari 2010 als vermist opgegeven (Foto: RTV Oost)

De 40-jarige vrouw die afgelopen maandag werd aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010, is vandaag weer vrijgelaten. De vrouw, de ex van Erol, blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie.

Advocatenkantoor Anker en Anker, dat de vrouw bijstaat, meldt dat het gaat om de ex-vrouw van Erol. Volgens het kantoor ontkent zij iedere betrokkenheid bij het 'levensdelict'. De vrijlating is opvallend, omdat de onderzoeksrechter gisteren nog besloot dat de vrouw langer vast bleef voor onderzoek.

Het is de tweede keer dat de vrouw is aangehouden in de zaak. Dat gebeurde eerder in augustus 2010. "Op 28 april 2011 is aan cliënte schriftelijk meegedeeld dat zij niet zal worden vervolgd. De nieuwe aanhouding kwam dan ook onverwacht en doet cliënte veel verdriet. Zij zal opnieuw moeten vechten tegen alle vooroordelen", zegt advocaat Erik Stoeten.

Armen en benen gevonden

Erol werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend gevonden in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man aangetroffen in een zak. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

De hoofdofficier van justitie heeft in 2010 een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. De beloning van 15.000 euro is nog steeds beschikbaar.