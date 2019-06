Twence zoekt oplossing voor verwerking van 'teveel' gft-afval

In overleg met de Omgevingsdienst heeft Twence toegezegd maatregelen te nemen voor een tijdelijke composteerverwerkingslijn om het verbranden van gft-afval te stoppen. Ook laat de Hengelose afvalverwerker een deel van het afval verwerken door andere composteerders.

Aanleiding voor de verscherpte maatregelen is het voorkomen van nieuwe afvalbranden op het terrein van Twence. Op 26 mei ontstond brand in een composteerinstallatie. Vorig jaar juni was er een dagenlang durende grote afvalbrand op de stortplaats, die er toe leidde dat de maximale hoeveelheid opgeslagen afval is verlaagd en over verschillende compartimenten wordt verdeeld. Dat is in een nieuwe vergunning aangepast.

De Statenfractie van GroenLinks heeft in de Provinciale Staten van Overijssel vragen gesteld over de afvalbranden die zich bij Twence met enige regelmaat voordoen. In de afgelopen tien jaar was 31 maal sprake van brand bij de afvalverwerker.

Volgens de Veiligheidsregio Twente heeft de laatste brand van 26 mei niet tot gezondheidsrisico's geleid. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Het bluswater is opgevangen in putten en een sloot op het terrein van Twence en zal nog apart worden weggepompt en verwerkt.