"Maak meer haast met uitvoeren van verbreding N35"

De regering moet meer haast maken met het uitvoeren van de plannen voor het 2x2-baans maken van de N35. PVV, VVD en CDA dienen dinsdag in de Tweede Kamer een motie in die de minister dwingt meer haast te maken met die plannen. Een motie die volgens PVV-Kamerlid Roy van Aalst, één van de indieners, kan rekenen op een een meerderheid.

Van Aalst denkt dat de timing voor de motie goed is. "Er is een nieuw provinciebestuur in Overijssel. Dit is het moment om de regering en de provincie met elkaar aan tafel te krijgen."

Belangrijkste opgave

Dat gesprek moet duidelijk maken hoe de kosten worden verdeeld tussen provincie en het rijk. De N35 is een rijksweg maar wordt in het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van de provincie nadrukkelijk genoemd. "De mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede beschouwen wij als de belangrijkste opgave. Het opwaarderen van de N35 tot een 4 x 100 km/u weg heeft daarin prioriteit", schrijft het provinciebestuur.

Van Aalst denkt dat de partijen op korte termijn moeten beslissen hoeveel provincie en rijk betalen en of er daarnaast nog voorfinanciering door de provincie plaatsvindt.

PVV, VVD en CDA dienen de motie in omdat de Tweede Kamer eind vorig jaar nog een motie van CDA-er Maurits von Martels aannam, waarin de minister werd opgedragen snel onderzoek te doen naar de verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Njverdal en Wijthmen.

Prioriteit

Volgens Van Aalst werd daarmee de N35 daarmee een prioriteit voor de regering, maar is er van enige haast weinig te merken. De motie van de drie partijen moet leiden tot enige spoed.

Van Aalst verwacht dat de stikstofuitspraak van de Raad van State over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) geen roet in het eten zal gooien. "Als we met z'n allen in de file staan op die weg, komt er meer stikstof vrij dan wanneer we door kunnen rijden", aldus Van Aalst.

Van Aalst verwacht dat in september of oktober duidelijk is hoe de financiering van het project wordt geregeld.

Meerderheid

Het voorstel van PVV, VVD en CDA kan volgens Van Aalst op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. Want behalve de indieners van de motie zijn ook SGP en Forum voor Democratie voor. Dat brengt het totaal op 77. Een krappe meerderheid, maar Van Aalst verwacht dat nog meer partijen voor de motie zullen stemmen.