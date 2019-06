Weblog: Sonna Krom broedt op haar FC Twente masterpiece

En wat voor een geschiedenis. Het samengaan uit twee clubs, het ontstaan van de eredivisie, de absolute hoogtijdagen, het Europese voetbal, de malaise en daaropvolgende degradatie en nu, de terugkeer naar de eredivisie.

Wat een verhaal. Sonna was dit eigenlijk al jaren van plan, maar pás geleden, tijdens de derde FC Twente revue, de Super-Standbeeldenshow van de theaterdieren T. Kemperink, A. Manuel en L. ten Den kwam alles samen: de supporter is de held en het heilig vuur van de voetbalclub. Zij verdienen een standbeeld. De theatershow werd een benefietvoorstelling, Helligen Hendrik, Nathalie Baartman en velen deden voor niets mee en met de opbrengst wordt het spektakelstuk gerealiseerd.

Nu verzamelt ze volop verhalen. Ze duikt de diepte in, denkt, voelt en maakt alvast lijstjes. Ondertussen borrelt haar onderbewuste en passeren allerlei schuttersstukken en spektakelstukken uit de geschiedenis de revue in haar hoofd. Rembrandt’s nachtwacht, het vlot van de Medusa uit het Louvre en Bartholomeus van der Helst. De buurman van de Nachtwacht. We kijken samen even naar een oud doek van 6 bij 3 meter, met muizengaten en tillen ons een breuk. Als ik bedenk hoeveel verf en uren daar nog in gaan zitten…. Ik beloof, ik blijf Sonna volgen het komende jaar.

Sonna Krom met een doek van 6 x 3 meter (Foto: RTV Oost)

Dat is niet alles: we gaan ook nog samen op pad. Naar Martin-Jan van Santen, een collega-kunstenaar in Kampen. Een paar maanden geleden ontstond het idee voor een serie “kunstenaar ontmoet kunstenaar”. Dat was nadat een groepje kunstenaars tijdens de cultuurdebatten rondom de verkiezingen elkaar aan het werk zag en er geweldige gesprekken ontstonden. Zo ontmoette Eric Schutte uit Ommen twee maanden geleden Sonna Krom in Enschede. En nu is het tijd voor Sonna om een andere collega te ontmoeten.

In Kampen… het is zijn geboortestad. En nu is het alleen nog de plek van zijn atelier. Martin-Jan maakte geweldige animatieseries voor de VPRO en BNN, als Bobby’s Body en The White Cowboy, hij is scenarist en stemacteur maar nu is het vooral verf en een incidenteel hoorspel voor de lol. Omdat hij het niet laten kan. ‘Ik ga elke dag gewoon naar kantoor’ zegt 'ie zelf. En schildert erop los. Lichtinval, portretten, blote mannen en water, bomen laat hij vooralsnog links liggen ‘helaas, ik kan het niet’, vindt hij, en hij kan het supergoed vinden met Duitse galeries. Wat zou Sonna van zijn werk vinden?

Je ziet Sonna Krom dit weekend op rtvoost.nl/cultuur en zondag op TV Oost in OverUIT de Kunst om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.

Inga Tjapkes