Honderden projecten in Overijssel op de tocht door uitspraak PAS

Hoe groot is de impact van de stikstofuitspraak van de Raad van State in Overijssel? Dat is een vraag die nog niet exact te beantwoorden is, maar de gevolgen worden wel steeds duidelijker. "Het is een groot probleem", stelt VVD-Statenlid Gert Brommer. "De economie in Overijssel komt tot stilstand, banen komen op de tocht te staan."

Projecten mogen pas doorgaan als per project een stikstofplan wordt opgesteld. Zo'n plan moet aantonen dat de natuur in de omgeving geen last heeft van het project. Vooralsnog staan heel veel projecten stil, zoals de uitbreiding van stallen en aanleg van wegen en andere bouwprojecten.

Meldingen

Landelijk gaat het om zo'n drieduizend projecten die aangemeld zijn bij het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Vijfhonderd van die aangemelde projecten liggen in Overijssel. Om welke projecten het gaat, is niet bekend.

In Overijssel lopen op dit moment veertien beroepszaken bij de Raad van State over vergunningen voor veehouderijen. Bij de rechtbank lopen nog honderd beroepen tegen andere PAS vergunningen.

Openstaande dossiers

Daarnaast telt Overijssel nog 248 lopende procedures die mogelijk ter discussie komen te staan. Het gaat om zaken bij de rechtbank in Zwolle en andere procedures in verschillende behandelfasen.

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is, maar in Overijssel lopen alleen al op agrarisch gebied 170 procedures waar nog geen sprake is van een onherroepelijk besluit.

Motie in de Tweede Kamer

Gert Brommer, Statenlid van de VVD, reageert op de cijfers. Als voorbeeld krijgt hij de verbreding van de N35 voorgelegd. Dinsdag wordt een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin gevraagd om de verbreding van die weg met spoed op te pakken. Natuurlijk is Brommer blij met die motie maar voorlopig schiet niemand er wat mee op, betoogt hij.

"Er is geen PAS meer, dus je kunt die plannen voor een verbreding van de weg nergens aan toetsen. Hoe ga je dat vergunnen?, vraagt de VVD-er zich af. "We hebben afgesproken met elkaar om de natuur te beschermen, maar het is nu bijna te extreem."

Complex systeem

Brommer denkt bovendien dat het nog wel even zal duren voor er een opvolger van het PAS voorhanden is. "Het PAS is een heel complex systeem, maar dat was voor de Raad van State niet goed genoeg."

Het zal leiden tot economische schade in Overijssel, voorspelt Brommer. "Het is een groot probleem. De economie in Overijssel komt tot stilstand, banen komen op de tocht te staan. Bedrijven kunnen niet meer innoveren. Dat is slecht voor Overijssel."