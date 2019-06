Oplichting van scheepsbouwer Thecla Bodewes is als een 'filmscenario'

De Hasselter ondernemer Thecla Bodewes ging in 2013 door een sluwe oplichting voor zes ton het schip in. De officier van justitie noemde de wijze van oplichten als een misdaadroman, of als een filmscenario. Maar dan bij vlagen zó extreem, dat sommige scènes zouden worden afgekeurd omdat ze te ongeloofwaardig zijn.

In 2013 komt scheepswerf 'De Volharding' in Harlingen te koop, en de voormalig zakenvrouw van het jaar 2011 ziet een kans voorbijkomen. Snelheid is geboden, en omdat banken langzaam zijn zoekt Bodewes financiering op een andere manier.

De verdachten, waarvan twee eigenaar zijn van een zogenaamd investeringsbedrijfje, de 'Pro Investment Group' (PIG), laten weten haar te kunnen helpen. De derde bezit de snackbar 'De lekkere snack' in Leeuwarden.

Een geheimzinnige Libanese geldschieter

Wat er precies is gebeurd, blijft volgens de officier een raadsel, omdat de verdachten blijven 'zwijgen en liegen'. Daarnaast komen verklaringen niet overeen en geven ze elkaar de schuld.

Op de achtergrond zou een Libanese familie met de naam Saliba de geldschieter zijn. Of de familie echt bestaat, is volgens de officier zelfs na zes jaar onderzoek nog niet duidelijk geworden.

De insolventieverzekering

De hoofdverdachte, een kennis van Bodewes uit Assen die ze kent uit de scheepswereld, weet haar in ieder geval te overtuigen van het bestaan van die familie. Bodewes wil bijna zes miljoen euro lenen, 5.780.000 om precies te zijn, om de werf te kunnen kopen.

De Assenaar weet haar te overtuigen dat PIG een insolventieverzekering moet afsluiten. Pas dan wil de familie Saliba de miljoenen overmaken. Zo'n insolventieverzekering, zo vertelt hij haar, bedraagt tien procent van de lening.

Is de hoofdverdachte echt bestolen?

Bodewes maakt in april 2013 vier ton over. Geld - zo blijkt vandaag - dat voor meer dan de helft cash wordt gemaakt. En tijdens een vage transactie in Amsterdam, wordt de hoofdverdachte bestolen van een 'plastic tas' met 227.000 euro.

Althans, dat is het verhaal van de hoofdverdachte. De officier van justitie kan niet bewijzen dat het niet zo is, dus neemt hij dat maar aan. Aangifte wordt er overigens niet gedaan.

Nog een verdachte verdwijning

De hoofdverdachte blijft Bodewes mailen en appen dat het allemaal goed komt. Een maand later maakt ze de resterende 178.000 euro over op de bankrekening van 'De lekkere snack', de intussen gesloten snackbar van een andere verdachte.

Ook dat geld wordt zo snel mogelijk cash overgemaakt. Dan wordt het verhaal volgens de officier van justitie nog veel ongeloofwaardiger. Tijdens een plaspauze op de Afsluitdijk wordt een envelop met 157.000 euro gestolen uit de auto van de verdachten.

Verdachten 'liegen en zwijgen'

Thecla Bodewes begrijpt, als het beloofde geld niet komt, dat ze is opgelicht. Ze doet in mei 2013 aangifte, vooral ook om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers in de oplichtingstruc vallen. Mede door al het onderzoek, ook van de drie verdachten, duurt het maar liefst zes jaar voordat de zaak vandaag voor de rechter in Zwolle komt.

En dan nog geeft de officier aan dat hij nog veel dingen niet weet, omdat 'de verdachten blijven zwijgen en liegen' in het onderzoek dat 'Koevoet' heet.

Katvanger

Waarvoor het geld is gebruikt, of naar wie het is verdwenen, wordt vandaag niet duidelijk. Ook of de familie Saliba bestaat, is nooit vastgesteld.

Verdachten blijven zwijgen en geven elkaar de schuld. De eigenaar van 'De lekkere snack' lijkt een katvanger; hij krijgt vijftig euro nadat hij heeft meegeholpen aan het witwassen van het geld.

De wraak van Bodewes

De snackbarhouder hoort een werkstraf eisen, een andere verdachte die op enig moment is afgehaakt moet acht maanden de cel in van de officier.

De hoofdverdachte heeft het zwaarder: vijftien maanden cel is de eis tegen hem. Daarnaast wordt een ontnemingsvordering van 243.000 euro geëist. Hij is overigens al volledig aan de grond. Thecla Bodewes heeft hem via een civiele zaak al aangepakt; hij heeft al 250.000 euro aan haar moeten overmaken.