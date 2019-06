Advocaten luiden noodklok over doorverwijzen rechtszaken naar Den Haag

Inwoners van Overijssel, die voor de rechter moeten verschijnen of willen procederen, krijgen te maken met een hoop extra rompslomp. Dat komt door een beslissing van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat wil een nog onbekend aantal hoger-beroepszaken doorverwijzen naar het Gerechtshof in Den Haag. Advocaten luiden de noodklok hierover.

Geschreven door: Gerben Oost

Door die beslissing krijgen Overijsselaars bijvoorbeeld te maken met veel meer reistijd. Overijsselaars kunnen nu in Arnhem of Leeuwarden terecht voor een hoger beroep. Voortaan moeten ze dus in een aantal gevallen naar de Hofstad.

De Overijsselaars worden daardoor geconfronteerd met extra reistijd, brandstofkosten, maar krijgen ook te maken met de vaak torenhoge parkeertarieven in de Randstad.

"Wéér een lapmiddel"

Advocaten luidden de noodklok over het plan van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De Deventer advocaat Jan Vlug maakt zich al langer zorgen over het functioneren van de rechtsspraak. Hij is de eerste die melding maakt van de plannen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat doet hij via zijn Twitteraccount. "Weer een lapmiddel", schertst hij op het sociale mediakanaal.

Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geven ze toe dat er plannen zijn om hoger-beroepszaken uit Overijssel door te verwijzen. Een inhoudelijke reactie blijft echter uit. Het enige dat de woordvoerster kwijt wil is dat er maandag een persbericht wordt gepubliceerd waarin alle ins en outs staan. "In dat bericht leggen wij uit wélke zaken naar Den Haag gaan en waarom we dat doen", aldus de woordvoerster.

Advocaat Jan Vlug is vooral benieuwd naar de keuzes. "Ik moest deze week al voor een piepkleine politierechterzaak naar Den Haag", vertelt hij. De reden van het doorverwijzen naar de Hofstad kan hij wel raden. "Capaciteitstekort bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Een tekort aan rechters."

"Zoek maar een andere gek"

Ondertussen reageren collega-advocaten verbolgen op het voornemen om hoger beroepen in Den Haag te laten behandelen. De Enschedese strafpleiter Janbart Kalk reageert: "Als het echt doorgaat is het tijd om te stoppen met de praktijk. Om er aan toe te voegen: 'zoek maar een andere gek'."

Advocaat Anno Huisman is van hetzelfde advocatenkantoor als Jan Vlug. Hij richt zich in zijn reactie vooral op de extra reistijd en extra kosten waarmee inwoners uit Overijssel te maken krijgen.

Tijd en geld

Het afwikkelen van een hoger beroep in Den Haag jaagt Overijsselaars op kosten. Ook zijn ze meer tijd kwijt dan wanneer het hoger beroep in Arnhem of Leeuwarden plaatsvindt. In het onderstaand voorbeeld rekenen we voor wat het besluit betekent voor een inwoner van Hardenberg.

Routeplanner

Wanneer een Hardenberger nu nog naar het gerechtshof in Arnhem moet, geeft de routeplanner in het meest gunstige geval anderhalf uur reistijd aan. Een tripje van Hardenberg naar Den Haag is volgens diezelfde routeplanner twee uur en zeventien minuten. Een verschil van 47 minuten. Heen en terug is 94 minuten extra reistijd. Reiskosten Een langere reistijd brengt ook extra reiskosten met zich mee. Wie met de auto gaat is meer brandstof kwijt, want heen en terug van Hardenberg naar Den Haag is ongeveer 160 kilometer verder rijden dan een retourtje Hardenberg-Arnhem. Parkeren In Den Haag is het parkeertarief bovendien beduidend hoger dan in Arnhem of Leeuwarden. De dichtstbijzijnde parkeergarage in Den Haag rekent een tarief van ruim vier euro voor een uur parkeren. In Arnhem ligt het uurtarief op 2,52 euro. Trein Ook wie met de trein reist maakt meer kosten. Om en nabij de tien euro. Een retourtje Hardenberg-Den Haag (tweede klas) kost 51,92. Van Hardenberg naar Arnhem 40,95 euro. Een verschil van bijna 11 euro.