Enschedees textielbedrijf 'Rebels United' is voorbeeldonderneming

Het Enschedese textielbedrijf Rebels United is een voorbeeld van een 'sociale onderneming'. Eigenaar Jacky Jansman wil niet alleen geld verdienen, maar ook mensen die moeilijk aan werk komen een baan bieden. Rebels United is een succesverhaal van coachingsproject TwenteMove2Social, dat komende maandag wellicht wordt verkozen tot voorbeeldproject in Nederland.

Jansman is drie jaar geleden begonnen met 'Rebels United. Op een aantal naaimachines wordt textiel - zoals badhanddoeken en tassen - afgewerkt door het bijvoorbeeld om te zoomen. De medewerkers, nu in totaal veertien, zijn hoofdzakelijk mensen met een zogeheten 'afstand tot de arbeidsmarkt', bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrie.

Jansman vindt het belangrijk dat ze hen een baan kan bieden. "Ik denk altijd zo; het leven is soms niet altijd even leuk en even goed voor je. En sommigen mensen maken gewoon heel veel mee en komen in de problemen. Wij willen mensen helpen om daar uit te komen, en dat doen we eigenlijk samen."

TwenteMove2Social

Rebels United is een van de bedrijven dat is voortgekomen uit het project 'TwenteMove2Social'. Een project van de gemeente Enschede en de Rabobank die de afgelopen jaren startende en al bestaande 'sociale ondernemingen' op eigen benen wil laten staan.

Martin Landkroon van de Rabobank: "Wij vinden zo'n sociale onderneming belangrijk, het is goed dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Maar vaak draaien ze nog mede op subsidie, en juist dat willen we veranderen. Voor de continuïteit is het beter dat ze op eigen benen leren staan, zodat ze ook zonder subsidie een florerende onderneming kunnen zijn. Dat is toekomstbestendig."

Sociaal ondernemen steeds belangrijker

In totaal zijn de afgelopen jaren dertig bedrijven geholpen door middel van workshops, ontmoetingen met experts. Daarnaast krijgen ze een coach die ze helpt bij de bedrijfsvoering. Al met al zijn er zo de afgelopen jaren in Twente zo'n 30 banen ontstaan. Overigens bestaat volgens Landkroon nu zo'n vijf procent van onze economie uit sociale ondernemingen.

Rebels United wil in de mode

Jansman, en haar collega-ontwerper Dewi Krans, hebben grote plannen. Jansman: "Wij willen eigenlijk dat Twente weer veel meer een textielregio wordt, net als vroeger." Daarnaast hebben ze de ambitie om ook met een eigen modelijn te komen, volgens hen is daar vraag naar.

In een leerwerktraject wil Jansman mensen leren om kleding te gaan maken. Jansman ziet de toekomst rooskleurig in. "Nu werken we met veertien man, over vijf jaar zijn we vijf keer zo groot".

Nederland vertegenwoordigen

TwenteMove2Social is een van de vijf projecten die komende maandag gaat pitchen op bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken. De winnaar van die pitch gaat Nederland vertegenwoordigen op een Europese bijeenkomst in Finland over sociaal ondernemen. En daar kan dan een Europese prijs worden gewonnen. Overigens gaat er weer een nieuwe projectronde van start met 'TwenteMove2Social'.