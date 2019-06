Jonge en oude veteranen op veteranendag Rijssen-Holten

"We hebben het bij ons bewust een week naar voren gehaald", zegt voorzitter Peter Mensink van het Comité Herdenking. "Oudere veteranen komen altijd wel, maar de jongeren willen ook graag naar de Nederlandse Veteranendag. Om hen de gelegenheid te geven zijn we dus een week eerder."

'Best belangrijk'

Kees van Dijk uit Holten is één van de 'oudgedienden'. "Ik ben twee keer in Bosnië, twee keer in Afghanistan en een keer in Mali geweest. Het is best belangrijk dat de veteranendag hier in de gemeente wordt gehouden. Maar er zou in het algemeen ook wel wat meer aandacht voor mogen zijn."

Van Dijk heeft er geen behoefte aan om volgende week ook naar de Nederlandse Veteranendag te gaan. "Ik geloof niet dat ik daar iets toe te voegen heb."

Twee minuten stilte

De dag in Rijssen begon met een toespraak van burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten. Vervolgens werd de Nederlandse vlag gehesen, twee minuten stilte in acht genomen en de Last Post gespeeld. Een veteraan die in Afghanistan is geweest hield vervolgens een lezing over zijn ervaringen.