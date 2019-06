Kembang Baru, een tropisch paradijs midden in de Zwolse wijk Holtenbroek

Grace Seeman is een van de oprichters van het wooncomplex. Voor zover bekend het enige in zijn soort in Nederland. "Onze ouders hebben dat echt als een groot gemis ervaren, dat ze hun jeugdherinneringen over Indië niet met hun buren konden delen of met Nederlandse kennissen", vertelt Seeman.

"De omgeving wist natuurlijk ook nauwelijks iets over die geschiedenis en konden het daarom niet begrijpen. Om die reden hebben wij altijd gedacht, als wij zo oud zijn, willen we wél een plek creëren waar we onze verhalen met elkaar kunnen delen."

Grace Seeman wandelt door de binnentuin vol met bloemen (Foto: Simon Dirk Terpstra)

Schaduw over feestje

Er hangt, ondanks het zonnige weer vandaag, wel een schaduw over het feestje van Kembang Baru. Want van de vijfendertig appartementen is nog minder dan de helft bezet door mensen met een Indisch-Molukse achtergrond. Grace Seeman heeft er wel een verklaring voor. "Bijna niemand kent deze plek, want op zich is er weinig mis mee. Dat blijkt wel wanneer mensen hier op bezoek zijn geweest; dan willen ze hier meestal heel graag wonen".

Meer bekendheid

De bewonerscommissie heeft daarom besloten om meer bekendheid te gaan geven aan het wooncomplex in Zwolle. Het is een belangrijke reden om geen besloten feestje te houden, maar juist een feest voor de buurt en voor familie en vrienden van de bewoners.

Hetty Kooistra, voorzitter van de bewonerscommissie is erg tevreden over de opkomst vandaag. "Het is een gezellige drukte met heel veel mensen van Indisch-Molukse afkomst. Nu hopen dat ze zich gaan aanmelden bij de woningbouwvereniging."