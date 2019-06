De Graafschap neemt Baas transfervrij over van Go Ahead Eagles

Roland Baas in het shirt van Go Ahead Eagles (Foto: Pro Shots)

Roland Baas speelt komend seizoen in het shirt van De Graafschap. De 23-jarige verdediger komt transfervrij over van Go Ahead Eagles, waar hij afgelopen seizoen een vaste waarde was. In Doetinchem tekent hij een contract voor twee jaar.

Baas is blij met zijn overstap naar De Graafschap. "Een enorm mooie kans om hier nóg beter te worden. Mijn kwaliteiten passen bij deze club; hard werken, strijd leveren en nooit opgeven", vertelt hij. "We moeten komend seizoen voor promotie gaan. Met een vol stadion en de supporters erachter heb ik daar alle vertrouwen in."

Afgelopen seizoen kwam Baas tot 37 duels in de Keuken Kampioen Divisie. Maar ook in de Eredivisie heeft hij ervaring. In het verleden verdedigde Baas onder meer de clubkleuren van Heracles Almelo. "Hij is begonnen in de jeugd bij Groningen, maakte daar zijn debuut, heeft Eredivisie-ervaring opgedaan bij Heracles Almelo en was vorig seizoen een belangrijke schakel bij Go Ahead Eagles", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.