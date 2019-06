Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

De veehouder moet opnieuw wachten wanneer hij gewoon wat gegevens over zijn dieren probeert op te vragen. "Bij een normale verbinding klik je zo door de gegevens heen, maar nu moet je bij elke handeling minimaal tien tot vijftien seconden wachten. Af en toe word je er helemaal gek van."



Duizenden euro's

Beenen woont en werkt in Holtheme, een gebied waar heel moeilijk glasvezel kan worden aangelegd. Dat komt vooral door het kanaal Almelo-De Haandrik en een spoorlijn die ook nog door het gebied loopt. Het aanleggen van glasvezel is wel een optie, maar dat kost de bewoners vele duizenden euro’s. Niemand wil die kosten eigenlijk betalen.

In Overijssel verkeren een kleine duizend adressen in een soortgelijke situatie. 'Witte vlekken' noemt de provincie dat. In de helft van de gevallen zijn de bewoners wél bereid om flink in de buidel te tasten om tóch die snelle internetverbinding te krijgen. De overige helft betaalt niet. En dus blijven die verstoken van breedband internet.



Europese regels

Een onwenselijke situatie, vindt de Overijsselse politiek. Het liefst zouden Provinciale Staten de kosten voor het aanleggen van glasvezel daarom voor deze groep mensen zelf betalen, alleen mág de overheid dat niet volgens Europese regels. De provincie móet het uitrollen van snel internet aan de markt overlaten, maar kan wel marktpartijen stimuleren om met creatieve oplossingen te komen.

Een creatieve oplossing is nu gevonden in Holtheme. Onder de noemer 'project Marconi' wordt het daar sinds deze week uitgerold. De oplossing is een straalverbinding waarbij het internet draadloos via een soort radioverbinding wordt rondgestuurd. Huishoudens die zicht hebben op de mast, kunnen met een speciale ontvanger het signaal oppikken. Op die manier hebben ze niet alleen beschikking over snel internet, maar kunnen ze ook bellen en tv kijken.



Flinke eigen bijdrage

Freddy Reinders maakt er al sinds november gebruik van. "Bij ons is het experiment gestart." Hij wijst naar de vlaggenmast waar een ontvanger ter grootte van een mobiele telefoon is opgehangen. "We moeten nog steeds wel een flinke eigen bijdrage op tafel leggen, 750 euro, maar verder zijn de kosten niet veel hoger dan elders. Goed te doen dus."

Reinders is er maar wat blij mee. Hij denkt daarbij terug aan een voorval nog niet zo lang geleden waarbij zijn zoon een examen moest doen voor zijn opleiding. "Dat moest dus via internet, maar de verbinding was zo traag dat niets werkte. Aan de andere kant van de lijn geloofden ze het verhaal niet. Hij is toen snel naar het dorp gefietst en heeft z’n examen ternauwernood elders toch nog goed kunnen afronden."



'Ogenblik geduld...'

De schotel gaat binnenkort bij de familie Reinders van het dak af. "Die is niet meer nodig. Sterker, de beeldkwaliteit is via deze draadloze verbinding alleen maar beter geworden." Veehouder Richard Beenen moet nog een paar weken wachten, maar dan kan ook hij de administratie zonder al te veel frustratie bijwerken. Tot die tijd ziet hij nog regelmatig een scherm met de tekst 'ogenblik geduld'. "Soms staat die tekst zo lang in beeld, dat je rustig een kop koffie kan zetten", aldus de veehouder.

Bernd Edelijn van het Hardenbergse bedrijf Qonnected vermoedt dat hij binnenkort ook in andere gebieden in Overijssel de 'methode Holtheme' kan uitrollen. "Ik verwacht dat dit voor tachtig procent van de gevallen moet lukken. Er zijn altijd uitsluitingen natuurlijk. Bijvoorbeeld wanneer een huis midden in het bos staat, dan is de situatie toch wel kansloos. Maar we gaan de mogelijkheden zeker onderzoeken."



Andere provincies

Ook vanuit andere provincies is inmiddels belangstelling getoond voor het Overijsselse project Marconi.