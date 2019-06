Dit is 'm dan: De clip van tandloze Bertus oet Almelo

Hij werd in één klap een hit op de socials: Bertus oet Almelo. Met zijn zelfgeschreven klapper 'As ie geen tand in de bakkes hebt', beschreef hij de lijdensweg van een man zonder tanden. Zowel tekstueel als zangtechnisch zat het wel snor. Alleen nog een professionele videoclip, dacht Bertus. Nou, hier is hij dan.

Toen zijn laatste vier tanden werden getrokken, kreeg Bertus inspiratie om het lied te schrijven. Ook omdat de Almelose volkszanger werd getreiterd door zijn vrienden. 'Zingen, dat zal ook wel niet meer lukken!' riepen ze. Nou, dat liet Bertus Groten Steenwelle niet op zich zitten. Nog dezelfde dag schreef hij, min of meer voor de grap, het hitje.

Ontbloot bovenlijf

Hij nam het met zijn telefoon op, met ontbloot bovenlijf en inderdaad geen tand in de bakkes. Niet echt smaakvol, vindt hij zelf ook wel. Daarom is besloten om het wat beter aan te pakken. Een echte videoclip, mét een nieuwe prothese in de bakkes.



Nu een kunstgebitje

De videoclip is opgenomen in een tandartsenpraktijk in Almelo. Het is allemaal met een knipoog. De tandarts is een grote getatoeëerde maat van Bertus.

Hij wrikt in zijn mond met een enorme waterpomptang. Op de grond liggen beitels en hamers. In de mond van Bertus zit de keurige prothese. Die is er de afgelopen dagen ingezet. "Doet me nog wel zeer. Ik kon met die vier tanden die ik had meer weg kauwen dan met dit kunstgebit. Maar dat moet goed komen, zegt de tandarts."



Positieve draai

Bertus oet Almelo hoopt niet dat het filmpje hem blijft achtervolgen. "Dat ziet er toch niet uit. Half naakt achter een microfoon en met die tandeloze mond. Het was een grap voor mijn vrienden, maar die hebben het filmpje openbaar gemaakt. Vind ik niet erg, want we nemen vandaag gewoon een clip op. Ik hoop dat we met die clip er een positieve draai aan geven."