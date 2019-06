Etiënne Reijnen keert terug bij PEC Zwolle. De 32-jarige verdediger komt transfervrij over van het Israëlische Maccabi Haifa en tekent in zijn geboortestad een contract voor twee seizoenen.

Reijnen maakte in het seizoen 2006/2007 zijn debuut in het shirt van FC Zwolle en groeide al snel uit tot een vaste waarde in de provinciehoofdstad. In de winterstop van 2010/2011 maakte hij de overstap naar AZ, waar hij 3,5 seizoen onder contract stond én Europees voetbal speelde. Alvorens Reijnen in 2017 bij Maccabi Haifa neerstreek, speelde hij nog voor SC Cambuur en FC Groningen.

"Voelt heel goed"

"Het voelt heel goed om terug te keren, waar het allemaal begon. Toen ik de club in 2011 verliet speelde het nog in de Jupiler League. Het mag duidelijk zijn dat het in de jaren daarna hard is gegaan. Dat PEC Zwolle nu een stabiele eredivisieclub is doet mij goed en ik ga er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken", laat Reijnen weten.

Ervaring

Ook technisch manager Mike Willems is blij met de terugkeer van Reijnen. "We halen met Etiënne niet alleen een jongen van de club terug, hij brengt tegelijkertijd en naast zijn voetballende kwaliteiten ook een schat aan ervaring met zich mee. Dat is iets wat we, mede nu Diederik Boer en Dirk Marcellis gestopt zijn, goed kunnen gebruiken. We zijn dan ook blij dat Etiënne een terugkeer in Zwolle helemaal zag zitten en dat we er samen snel uit konden komen", aldus Willems.