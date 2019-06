RED staat voor de kleur van de regio, legt Rob Krawinkel van het Solar Team Twente uit. De E staat onder meer voor 'energie, engineers, educatie en Enschede'. Het zijn veel dingen waar wij voor staan, zegt Rob. De wagen werd gepresenteerd in de Grolsch Veste.

Zonnecellen

De zonnecellen die zijn gebruikt, zijn kleiner maar ook veel efficiënter dan bij de vorige auto. Omdat de organisatie van de race heeft bepaald dat de capaciteit van de wagen gelijk moet blijven, is de wagen nu veel kleiner.

Solar Team Twente presenteert nieuwe wagen: RED-E (Foto: RTV Oost)

Ook de stoel en de koepel in de wagen zijn een stuk kleiner geworden. Dat betekent dat niet iedereen van het Solar Team rijden in de wagen kan rijden. Wie de bestuurder tijdens de race in Australië zal worden, is nog niet bekend. Het zal in elk geval één van de kleinste leden van het team zijn.

Speciale carbonsoort

De wagen is grotendeels gebouwd bij Fokker in Hoogeveen. Daar maken ze vliegtuigonderdelen en hebben ze veel ervaring in het gebruik van lichte materialen die sterk zijn. De RED-E is gemaakt van een speciale carbonsoort.

Binnenkort start de testfase en gaat de wagen de weg op. Dat gebeurt op het terrein van Vliegveld Twente. Wanneer dat zal zijn, wordt geheim gehouden. De studenten van Universiteit Twente willen geen pottenkijkers.

Bij de presentatie van de RED-E waren ook studenten van de Technische Universiteit Delft aanwezig. Zij doen mee met dezelfde race in Australië. Hun wagen is grotendeels gebouwd op het Polymer Science Park in Zwolle en wordt gepresenteerd op 16 juli. De studenten die twee jaar geleden de race in Australië hadden gewonnen, zeiden bewondering te hebben voor het ontwerp uit Twente. Het model is eerder gebruikt en succesvol gebleken.