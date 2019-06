Arts Marco Blanker: Maarten is topfit en heeft drie kwartier kunnen slapen

Blanker heeft de afgelopen nacht meegevaren met de zwemmer. "Ja, ik had een soort nachtdienst. Ik word straks afgewisseld en dan kan ik even wat slaap gaan inhalen."

Marco Blanker in KlaarWakker

Dochter

Maar eerst gaat de arts zijn dochter aanmoedigen. "Ze zwemt vijfhonderd meter mee met Maarten. Vorig jaar konden er geen mensen meezwemmen door de poepbacterie. En nu wel, dus dat is mooi. Ze heeft alleen maar twee keer getraind, maar gelukkig is het geen wedstrijd en kunnen kinderen er zo lang over doen als ze willen."

De arts houdt met een team de gehele rit scherp in de gaten. "We houden zijn lichaamstemperatuur bij en de coaches kijken naar bijvoorbeeld zijn zwemtechniek en de hoeveelheid slagen per minuut. Hij corrigeert ons waar nodig, dus daaraan kunnen we zien dat hij scherp en fit is."