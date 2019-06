John Stegeman leidt eerste training PEC Zwolle na 'achtbaan'

PEC Zwolle heeft het seizoen 2019-2020 definitief in gang gezet. De nieuwbakken trainer John Stegeman leidde zaterdagmiddag in Wijthmen de eerste training van zijn nieuwe werkgever.

Het waren de eerste meters voor PEC Zwolle na een seizoen waarin lijfsbehoud in de tweede helft van de jaargang werd veiliggesteld. Naast John Stegeman stonden ook nieuwkomers Etiënne Reijnen en doelman Michael Zetterer voor het eerst op het trainingsveld. Doelman Xavier Mous, die nog de laatste plooien moet gladstrijken om zijn overgang van SC Cambuur definitief te voltooien, was tevens aanwezig in Wijthmen.

Achtbaan

Stegeman rondde ruim drie weken geleden zijn 'gevoelige' overgang naar PEC Zwolle af, een dag nadat hij als eindverantwoordelijke van rivaal Go Ahead Eagles - op een seconde na - promotie naar de eredivisie misliep. Het was een roerige periode voor de oefenmeester. "Dat was wel even een achtbaan voor mij", stelt hij. "Ik snap het sentiment ook, dat hoef je mij niet uit te leggen. Daar heb ik van tevoren natuurlijk over nagedacht, want ik ben niet dom.

Logische stap

"Maar ik kijk naar mezelf. Het is een nieuwe kans voor mij, een mooie kans om een stap te maken in mijn carrière. Als trainer wil ik ook het maximale uit mezelf halen. Dat vind ik dit een logische stap. Het is geweest en nu wil ik gewoon vooruit kijken naar aankomend seizoen, want daar heb ik heel veel zin in", aldus Stegeman.

Voorbereiding

PEC Zwolle speelt volgende week zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, daarin is FC Dalfsen de tegenstander. Verder oefent PEC nog tegen Hattem, FC Emmen, PAOK Saloniki, ZAC en Sparta Rotterdam.