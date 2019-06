Zet je schrap: temperaturen boven de 35 graden op komst

Het wordt de komende dagen heet in Overijssel. De kans op een hittegolf is zeer groot, met mogelijk temperaturen tot boven de 35 graden.

De hitte hebben we te danken aan een zuidelijke stroming in de hogere luchtlagen die hete woestijnlucht vanuit Marokko over Spanje en Frankrijk naar Nederland voert.

Vandaag al loopt daardoor het kwik flink op in Overijssel. Weerplaza verwacht dat het zo’n 28 graden wordt, waarbij het ook ‘s avonds lang warm blijft. Tegen zonsondergang ligt de buitentemperatuur rond een graad of 23, pas na middernacht koelt het langzaam af.

Tropisch

Morgen wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 34 graden. De Achterhoek en Twente zijn volgens de meeste weermodellen de heetste regio's van het land. Dinsdag en woensdag worden de heetste dagen van de week, met in onze regio maxima van 32 tot 36 graden.

Daarmee lijkt het er sterk op dat we de eerste (regionale) hittegolf van het jaar komende week gaan beleven. Er is sprake van een hittegolf als de temperatuur minimaal vijf dagen op rij boven de 25 graden komt, met daarbij ten minste drie dagen waarop het kwik de 30 graden haalt. Voor een landelijke hittegolf moet het weerstation in De Bilt deze waarden halen. Of dat gebeurt, is nog onzeker.

Warmterecord

Ook is het afwachten of het all-time warmterecord in Overijssel verbroken wordt. Dat staat op 36,2 graden, gemeten bij weerstation Twenthe, op 7 augustus 2018. Dagrecords gaan er vermoedelijk wel sneuvelen; het werd in Twenthe op 25 en 26 juni nooit warmer dan 31,1 graden.

Vanaf donderdag wordt het even iets minder heet, dan liggen de voorspelde temperaturen in Overijssel rond de 27 graden. In het weekend lijkt het vervolgens opnieuw tropisch te worden.