Heracles nog op zoek naar versterkingen voor aanval: "Anticiperen op vertrek"

"Waar we nadrukkelijk naar kijken is de voorste linie, omdat we daar een aantal jongens zijn kwijtgeraakt. Brandley Kuwas, maar ook Zeki Erkilinc, dus zeker ook in de breedte zijn we nog niet volledig bezet. En bij Adrian Dalmau en Kristoffer Peterson, die allebei een hartstikke goed seizoen hebben gehad, bestaat ook het gevaar dat daar belangstelling voor komt. Dus ook daar moeten we op anticiperen", zegt hij tegenover RTV Oost.

Overigens is die belangstelling nog niet groot: "Die is nog niet van die mate dat we zeggen; dit is voor ons interessant. Er wordt soms wel geïnformeerd, maar dat zijn geen serieuze bedragen waarvoor wij graag zaken doen. Bij lange na niet."

Jong Ajax

Navajo Bakboord en Teun Bijleveld zijn twee van de nieuwkomers en komen over van Jong Ajax. Gilissen vist graag in die beloftenvijver: "Dat zijn jonge knapen met ambitie, potentie, een goede achtergrond. Want ze zijn bij Ajax toch gewend aan een bepaalde manier van spelen, maar ook een bepaalde cultuur. Want daar moet je presteren. Die komen dan op een moment in hun carrière waarop ze beseffen dat het goed is om een zijstap te maken om jezelf op een ander podium te laten zien. Die kans bieden wij ze graag."