Hitteplan én code geel van kracht in Overijssel en nog zes provincies

In Overijssel en zes andere provincies is vandaag het hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor zeer hoge temperaturen en hoge zonkracht. Het KNMI heeft code geel afgekondigd.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Behalve in Overijssel is het hitteplan ook van kracht in Drenthe, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.

Vooral voor groepen kwetsbare mensen brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Maatregelen tegen de zon en de hitte:

• Drink voldoende;

• Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

• Zoek de schaduw op;

• Smeer de huid in met zonnebrand;

• Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

• Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;

• Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

UV-STRALING De kracht van de UV-straling van de zon is waarschijnlijk ook hoog: tussen de 7 en 8. Dat betekent dat de huid al binnen een kwartier kan verbranden. Bescherm jezelf dus tegen de zon. Voor tips, advies of vragen over je gezondheid kan je terecht bij de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Het Rode Kruis deelt ook adviezen zolang de hitte aanhoudt.