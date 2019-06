Verdiepte rondweg bij Oldenzaal drie weekenden dicht

Er is voor gekozen om de werkzaamheden in de weekenden uit te voeren om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Graveneslaan en de rotonde bij de Essenlaan. De wegafsluiting is steeds van vrijdagavond zeven uur tot maandagmorgen zes uur.

Rioleringswerkzaamheden

Het was eerst de bedoeling de werkzaamheden later uit te voeren. Omdat de gemeente bezig gaat met rioleringswerkzaamheden in straten in de buurt van de rondweg, is besloten het werk te vervroegen.

De weg zou toch dicht moeten omdat het regenwater uit de stad naar de Stadsweide aan de andere kant van de rondweg geleid moet worden. Een deel van het riool moet daarvoor onder de rondweg aangelegd worden. Voor de provincie een logische keuze om dan tegelijkertijd het asfalt aan te pakken.

Doordeweekse dagen

De rondweg is op doordeweekse dagen gewoon open voor het verkeer. In de weekenden zijn omleidingsroutes aangegeven.