Go Ahead Eagles met flink gewijzigde selectie begonnen aan nieuw seizoen

Als laatste van de vier Overijsselse clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is ook Go Ahead Eagles begonnen aan het nieuwe seizoen. Onder leiding van de nieuwe trainer Jack de Gier trainde de ploeg vanmiddag voor het eerst in Terwolde.

De Gier was niet de enige nieuweling op het veld. De club haalde al acht nieuwe spelers binnen voor komend seizoen. Belangrijkste namen zijn Wout Droste, Elmo Lieftink, Mael Corboz en Nicolas Abdat. Daarnaast werden er vooral talentvolle jonge spelers aan de selectie toegevoegd.

Go Ahead, dat op een haar na promotie naar de eredivisie miste, zag ook enkele belangrijke spelers vertrekken. Zo zijn namen als Roland Baas, Paco van Moorsel, Julian Lelieveld en Jeff Stans komend seizoen niet meer te bewonderen in het rood-geel. Gino Bosz trainde ook weer mee. Hij had een aflopend contract, maar blijft dus bij de Deventer ploeg. Go Ahead hoopt ook Istvan Bakx nog binnenboord te houden, maar club en speler zijn nog in onderhandeling.

Oefenprogramma

Volgende week zaterdag is de eerste oefenwedstrijd voor de Deventer ploeg. Traditioneel tegen SV Terwolde. Later speelt Go Ahead ook nog tegen ploegen als Anorthosis Famagusta, FC Emmen en Konyaspor. Bekijk hier de volledige voorbereiding.