Verheydt baalt nog van missen promotie: "Goed ziek van geweest op vakantie"

Thomas Verheydt trainde vanmiddag voor het eerst met Go Ahead Eagles ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat werd bijna een voorbereiding op de eredivisie, maar in de play-offs ging in de laatste seconden mis tegen RKC Waalwijk.

De Deventer ploeg stond in de slotfase met 4-3 voor, maar ging alsnog onderuit. Verheydt had bij 4-3 een mogelijkheid om een aanval goed uit te spelen, maar verspeelde de bal knullig aan de ploeg uit Waalwijk. Even later lag de bal er aan de andere kant in en promoveerde RKC en niet Go Ahead. En dus had de bonkige spits een mindere vakantie.

"Ik heb nog niet eens een samenvatting teruggezien. Ik heb nog helemaal niks teruggekeken van die wedstrijd. Ik wil het eigenlijk heel snel vergeten. Tuurlijk waren er een aantal momenten in de wedstrijd dat je het had kunnen beslissen. Dat was er één van. Ik ben er nu niet meer mee bezig. Ik ben er heel goed ziek van geweest op vakantie en nu is het gewoon op naar dit seizoen."

Het wereldje

Een dag na de uitschakeling werd ook nog eens bekend dat trainer John Stegeman de overstap maakte naar rivaal PEC Zwolle. Een verrassing, ook voor Verheydt: "Ja natuurlijk, dat had je niet verwacht. Maar dat is het wereldje waar je in zit. Echt alles kan gebeuren. Nu zijn we hier met deze jongens, maar voor hetzelfde geld gaan er nog jongens weg. Er zullen ongetwijfeld jongens bijkomen. We zien wel aan het einde van de transfermarkt wat er weer gebeurt en met wie we op het veld staan."