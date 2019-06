Twentse Goliath-drugsbende loopt tegen de lamp na anonieme melding

De 'Twentse' groep bracht volgens het OM tientallen kilo's drugs de Duitse grens over en verdiende daar miljoenen mee: het gaat over de zogenoemde Goliath-bende. Maar afgelopen najaar liepen zeker twaalf vermeende groepsleden tegen de lamp. En dat allemaal na één anonieme melding bij de politie, zo blijkt nu.

De anonieme melding, oftewel de mma-melding, gaat over het bedrijf Black Box Security in het Gelderse Elst: "Dat bedrijf verkoopt telefoons aan criminelen", is de melding. Na een gesprek van een politie-informant met de directie van dat bedrijf en research van de politie blijkt dat het bedrijf telefoons verkoopt met daarop het chatprogramma Ironchat. Daarmee kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. Voor de politie niet te kraken, is de mededeling van het bedrijf. Maar dat loopt anders.

Ontsleutelen

Zodra de politie weet heeft van de de zogenoemde cryptotelefoons, wordt een onderzoek gestart. Het blijkt dat de berichten over een Engelse server worden geleid. De Nederlandse politie krijgt toestemming om er een soort van tap op te zetten, om zo de berichten naar een eigen server te leiden.

Op hun eigen server zit een 'plugin', die de gecodeerde berichten kan ontsleutelen. Op die manier ontstaat een unieke situatie: de politie kan 'live' meelezen wat criminelen onderling versturen. De telefoons blijken in gebruik bij een Twente-georiënteerde groep. Het onderzoek krijgt de naam Goliath.

Er is veel discussie over de gang van zaken. Want hoe heeft de politie dat ontsleutelingsprogramma gemaakt? Zelf laat het opsporingsapparaat het niet weten. "Heeft het dan iets te maken met een verdachte die met zo'n telefoon verklaringen heeft afgelegd bij de politie, begin vorig jaar?", wil de verdediging van de resterende verdachten weten. Maar daar antwoordt het OM ontkennend op. Vandaag werd wel duidelijk dat de man die bij de politie over de telefoons heeft verklaard, bedreigd is.

Moordplan

Hoe dan ook, afgelopen najaar worden verschillende verdachten van de Goliath-bende aangehouden. De politie had met hun communicatie meegelezen en gezien dat ze sommigen van plan waren moorden te gaan plegen. Er waren bij een contact in Duitsland al zware wapens en granaten besteld. Toen heeft de politie ingegrepen en verschillende aanhoudingen verricht.

De twaalf mannen worden van verschillende feiten verdacht. Zo zouden ze betrokkenheid hebben bij de handel in speed en xtc op het dark web, een verborgen deel van het internet. De bestellingen voor de drugs kwamen bij hen binnen via dat dark web, zegt het OM. Klanten betaalden met bitcoins. De bestellingen gingen de grens over vanuit verschillende opslagplaatsen, volgens justitie.

Opslagplaatsen

Achter een huis aan de Enschedese Vlierstraat werd door de politie zo'n drugsopslag gevonden. Er lagen kilo's drugs opgeslagen. In Emmen en Roermond werd bij twee andere opslagplaatsen ruim honderd kilo aan xtc en speed in beslag genomen. De politie deed er invallen, net nadat er voorraden drugs waren geleverd. Ook werden dure sieraden en vijf auto's meegenomen door de politie.

Rolverdeling

De rollen van de twaalf verdachten verschillen volgens het OM in omvang, van drugskoeriers tot witwassen van van zeer grote bedragen aan bitcoins. Twee van de twaalf verdachten zijn voortvluchtig. Als ze niet worden gepakt, worden ze bij verstek veroordeeld. Vrijwel alle andere verdachten hebben vandaag gevraagd het eindproces in vrijheid te mogen afwachten. De rechtbank beslist daar later over.

Simo D.

De Goliath-groep staat volgens het OM onder leiding van Simo D. Hij zit momenteel vast in een Duitse gevangenis. Ook zijn rechterhand, met de bijnaam Vin Diesel, zit bij de oosterburen in de cel. Hij is onlangs tot elf jaar cel veroordeeld. Via binnengesmokkelde telefoons hebben ze toch contact kunnen houden met hun groep, zegt justitie.

Simo D. heeft volgens het OM ook zeker zeven moordopdrachten gegeven vanuit de cel. Dat resulteerde in 2017 tot aanslagen in Enschede, Almelo en Gronau. Wonderwel vielen daarbij geen doden, wel zwaargewonden. Zo werd een kapper in Enschede in brand gestoken en werden twee mannen doorzeefd met kogels. Ook werd loungeclub LuxXx beschoten.

Granaatwerpers

In verband met die moordpogingen zitten twee verdachten vast. Ook is een Hengeloër onlangs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het bewaren van zware wapens voor de bende. Hij had machinegeweren in huis, die omgebouwd konden worden tot granaatwerpers. Hij had de bijbehorende granaten in zijn kamer.

Wanneer het eindproces tegen de twaalf verdachten van de Goliath-bende dient, is nog niet duidelijk.