In deze gemeenten wonen de meeste miljonairs

Van alle gemeenten in Overijssel telt Tubbergen procentueel gezien de meeste miljonairs. In absolute aantallen is Enschede koploper in Overijssel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als meetpunt heeft het CBS 1 januari 2017 gekozen. In Tubbergen is 4,1 procent van de huishoudens miljonair. De top drie wordt gecomplementeerd door Dinkelland (3,9 procent) en Staphorst (3,7 procent). Ook vorig jaar was Tubbergen al koploper in Overijssel.

Wanneer er gekeken wordt naar absolute aantallen is Enschede met 600 miljonairs koploper. In Nederland zijn in totaal 115.000 miljonairs. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, toen de teller op 112.000 miljonairs stond. In Laren, Bloemendaal en Blaricum wonen relatief gezien de meeste miljonairs van ons land.

Op deze kaart is te zien hoeveel miljonairshuishoudens er in uw gemeente zijn: